به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند کوتاه «صغری رئیس» به کارگردانی سید صادق کاظمی اونجی و تهیه‌کنندگی محمدجواد امیرانی محصولی از خانه مستند است که در پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم آفریقا (AFRIFF) در نیجریه جایزه بهترین مستند کوتاه این رویداد را کسب کرد.

این جشنواره از ۱۰ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ (۱ تا ۷ نوامبر ۲۰۲۶) در شهر لاگوس نیجریه برگزار شد و میزبان آثار سینمای جهان بود.

مستند اجتماعی «صغری رئیس» داستان زندگی مقتدرانه زنی حدوداً صدساله است که با وجود ده‌ها نوه و نتیجه، بر استقلال فردی و عادت منحصر به فرد خودش یعنی چوب جمع کردن اصرار دارد و روایتگر جدالی جذاب در قاب سینمای مستند است.