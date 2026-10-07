به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: حمله اخیر مزدوران سعودی در یمن که به عمالقه معروفند، جهت اشغال باب‌المندب، ذوباب و مخا، به طور کامل توسط انصارالله و ارتش واقعی و مردمی یمن دفع و خنثی شد و مزدوران سعودی مجبور به عقب‌نشینی شدند. نکته قابل توجه ماجرا آنجایی بود که مزدوران سعودی از پشتیبانی حملات هوایی ارتش سعودی و جنگنده‌های آمریکایی، فرانسوی و انگلیسی نیز برخوردار بودند؛ اما با این وجود باز هم به هزیمت رفتند و طعم تلخ شکست از انصارالله را چشیدند.

طی ۴۸ ساعت اخیر، رسانه‌های سعودی پروپاگاندای وسیعی به راه انداخته بودند که مناطق ذوباب و مخا که مشرف به باب‌المندب هستند به دست مزدوران سعودی افتاده است و انصارالله شکست خورده است؛ اما مستندات موجود این ادعای رسانه‌های سعودی را باطل کرد. در همین رابطه، عادل‌الحسنی، خبرنگار سرشناس یمنی در شبکه ایکس نوشت: هیچ‌گونه پیشروی‌ای از سوی نیروهای وابسته به عربستان به سمت باب‌المندب صورت نگرفته است و همان گروهی که از ابتدای جنگ با فروش توهم و ترویج اخبار دروغین مشغول بوده، همچنان به همین رویکرد ادامه می‌دهد.

ویدئوهای منتشرشده از جولان مزدوران سعودی نیز مربوط به مناطقی بسیار دور از خطوط تماس در غرب عدن و باب‌المندب هستند و چنین اقدامات کودکانه‌ای نه پیروزی محسوب می‌شود و نه دستاوردی میدانی ایجاد می‌کند. در مقابل، نیروهای وابسته به صنعا یعنی انصارالله در تعز و باب‌المندب به پیشروی‌های میدانی دست یافته‌اند و بدون هیاهوی رسانه‌ای، در حال تثبیت مواضع خود در مناطق مهم و راهبردی آنجا هستند.

ایستادگی انصارالله

تنگه باب‌المندب به عنوان یکی از حیاتی‌ترین نقاط ترانزیت انرژی و تجارت جهانی که متصل‌کننده دریای سرخ به خلیج عدن و اقیانوس هند است، همواره کانون توجه قدرت‌های بزرگ و ائتلاف‌های منطقه‌ای بوده است. تلاش برای اشغال محور ذوباب، مخا و کنترل باب‌المندب، تلاشی برای تغییر موازنه به نفع محور غربی و سعودی بود که با ایستادگی انصارالله ناکام ماند.

حضور و پشتیبانی مستقیم هوایی و لجستیکی از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نظیر ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در کنار جنگنده‌های سعودی، بار دیگر ثابت کرد که تجهیزات پیشرفته و برتری مطلق هوایی لزوما به معنای پیروزی در میدان نبرد زمینی با نیرویی باانگیزه، معتقد به آرمان‌های بومی و مسلط به تاکتیک‌های جنگ نامتقارن نیست. انصارالله طی سال‌های گذشته توانسته است مدل دفاعی بومی و پایداری را توسعه دهد که در برابر سنگین‌ترین حجم آتش و پشتیبانی‌های اطلاعاتی و نظامی غرب مقاومت کند.

شکست اخیر آمریکا و سعودی از انصارالله نشان داد که معادله امنیتی یمن به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت رسیده است و اراده سیاسی و نظامی صنعا، بازیگری اصلی و تعیین‌کننده در تحولات دریای سرخ و مناطقی پیرامون آن است. هرگونه تلاش برای نفوذ مجدد به مناطق ساحلی غربی یمن، بدون تردید با هزینه‌های سنگین و شکست‌های غیرقابل ‌ترمیم مواجه خواهد شد.

زانو زدن ارتش عاریه‌ای

توانمندی بومی یمن در تولید پهپادهای شناسایی و رزمی و توسعه موشک‌های بالستیک دوربرد، معادلات توازن وحشت را به ضرر متجاوزان تغییر داده است. اینکه پدافندهای چندلایه و گران‌قیمت آمریکایی در پایگاه‌های سعودی و اماراتی در برابر حملات دقیق و نقطه‌زن یمنی‌ها ناتوان مانده‌اند، نه یک اتفاق، بلکه نشانگر برتری هوشمندانه یک ارتش برآمده از بطن مقاومت بر زرادخانه‌های میلیاردی و عاریه‌ای است که به‌رغم ادعای تکنولوژیک، در مواجهه با واقعیت جنگ اراده‌ها، به زانو درآمده‌اند.

سیاست گرسنگی دادن و محاصره همه‌جانبه ملت یمن توسط ائتلاف سعودی، نه تنها نتوانست ستون فقرات مقاومت یمنی‌ها را درهم بشکند، بلکه به نوعی خودکفایی اجباری و خلاقانه در صنایع دفاعی و غذایی منجر شد. امروز جهان نظاره‌گر بن‌بست راهبردی ائتلافی است که با اتکا به دلارهای نفتی و حمایت بی‌قید و شرط غرب، تصور می‌کرد کار یمن را در چند هفته یکسره می‌کند؛ اما اکنون در باتلاقی فرورفته که خروج از آن بدون پذیرش شکست کامل، ناممکن است. اقدامات اخیر ارتش یمن در دریای سرخ و بستن عملی شریان حیاتی صهیونیست‌ها، پرده از واقعیتی برداشت که غرب سال‌ها سعی در پنهان کردن آن داشت: اینکه امنیت آبراه‌های بین‌المللی دیگر تحت انحصار و دیکتاتوری ناوگان‌های غربی نیست.

پاکستان اعزام نیرو به عربستان را منکر شد

وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در ایکس به ادعای مطرح‌شده از سوی منابع خبرگزاری رویترز درباره اعزام نیروهای پاکستانی به عربستان در ارتباط با درگیری یمن واکنش نشان داده و نوشت: با توجه به گمانه‌زنی رسانه‌ای رویترز درباره توافق دفاع مشترک مکه، بار دیگر تاکید می‌شود که پاکستان پیشتر تعهد خود به امنیت حرمین شریفین و پادشاهی عربستان سعودی را آشکارا اعلام کرده است و این تعهد قابل مذاکره نیست.

این وزارتخانه افزود: همچنین تاکید شده است که جزئیات عملیاتی تحقق بازدارندگی جمعی، موضوعی مرتبط با محرمانگی عملیاتی است و نباید دستمایه گمانه‌زنی رسانه‌ای مطرح شود. در این بیانیه توصیه شده است که از گزارش‌هایی که مبتنی بر گمانه‌زنی و اظهارات منابع نامشخص و غیرقابل استناد هستند، پرهیز شود و از این‌رو، بهتر است منابع رویترز به اظهارات رسمی وزارت امور خارجه پاکستان و دیگر مقامات در این زمینه مراجعه کنند.

واکنش این وزارتخانه در پی این مطرح می‌شود که خبرگزاری رویترز اخیرا در گزارشی مدعی شد که مقامات پاکستانی و منطقه‌ای گفته‌اند ترکیه و پاکستان که عربستان سعودی ماه گذشته با آنها یک توافق دفاع مشترک را در مکه امضا کرد، تجهیزات نظامی مورد استفاده ریاض علیه درگیری‌ها با انصارالله یمن را به آن ارائه داده‌اند. رویترز گزارش داد: یک مقام دولت پاکستان گفت که ماه گذشته پاکستان چهار هواپیمای باری حامل تجهیزاتی از جمله سامانه‌های پدافند هوایی، توپخانه سبک، پهپادها و سامانه‌های ضدپهپاد را به عدن، مقر دولت مورد حمایت عربستان در یمن، فرستاد.

این رسانه بر اساس اظهارات یک مقام پاکستانی، یک مقام خلیج فارس و یک دیپلمات غربی همچنین مدعی شد که مشاوران نظامی پاکستانی نیز در میدان و در کنار همتایان سعودی خود برای پشتیبانی از نیروهای یمنی حضور دارند. آنها افزودند که پهپادهای ترکیه‌ای، که عربستان سعودی پیش از جنگ کنونی خریده بود، نیز بر فراز یمن مستقر شده‌اند. رویترز بر اساس اظهارات مقام پاکستانی نوشته بود که این کشور بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نیرو به عربستان سعودی اعزام کرده است تا به دفاع از مرزهای زمینی این پادشاهی و به رهگیری پهپادها و موشک‌ها کمک کند. این مقام گفت که این نیروها از سال گذشته به دنبال موج‌های پی‌درپی جنگ، همچنین پس از تشدید تنش‌های اخیر وارد عربستان شدند.

انتقام آل‌سعود از کودکان یمنی!

جنگنده‌های سعودی و مؤتلف با سعودی، روز گذشته نیز به حملات هوایی خود علیه مناطق غیرنظامی یمن ادامه دادند تا انتقام شکست از انصارالله در میدان نبرد را از کودکان یمنی بگیرند. در همین راستا، روز گذشته جنگنده‌های سعودی در ۶ نوبت مناطق علی‌العمری و باب‌المندب در ذوباب و در سه نوبت حیفان را بمباران کردند. همچنین در ظهر روز گذشته نیز صعده در شمال یمن از سوی جنگنده‌های سعودی بمباران شد. از سوی دیگر خبرنگار المیادین در یمن گزارش داد که در پی حملات هوایی عربستان به مناطق مرزی استان‌های صعده و حجه، هفت نفر شهید و ۶ نفر دیگر زخمی شدند. عربستان همچنین با موشک، مزارع و منازل شهروندان را در شهرستان‌های سحار و ساقین در استان صعده هدف قرار داد.

حمله یمن به جیزان

در پاسخ به تجاوزات و کودک‌کشی‌های ارتش سعودی، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور با عنایت الهی توانستند تجمعات مزدوران سعودی را در مرکز نظامی الدغاریر در منطقه جیزان با تعدادی از موشک‌های بالستیک هدف قرار دهند. بر اساس این بیانیه، اصابت این موشک‌ها دقیق و مستقیم بود و در پی آن، ده‌ها نفر از مزدوران سعودی کشته و زخمی شدند. در ادامه این بیانیه آمده است که خودروهای امدادی به‌سرعت به محل هدف اعزام شدند و در میان صفوف مزدوران سعودی، حالت سردرگمی و اضطراب گسترده‌ای حاکم شد.

منطقه جیزان در جنوب غربی عربستان سعودی و در همسایگی مرزهای یمن قرار دارد. این منطقه از سال ۲۰۱۵ و با آغاز تجاوز ائتلاف سعودی به یمن، بارها هدف حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن قرار گرفته است. مرکز نظامی الدغاریر یکی از پایگاه‌های نظامی سعودی در این منطقه است که نیروهای یمنی پیشتر نیز آن را هدف قرار داده بودند. نیروهای مسلح یمن در سال‌های اخیر با توسعه توان موشکی و پهپادی خود، عمق خاک عربستان را به‌طور مکرر هدف حملات قرار می‌دهند و این حملات در چارچوب پاسخ به تجاوزات سعودی به خاک یمن است.