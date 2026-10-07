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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹

اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی با جدیت دنبال می‌شود

اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی با جدیت دنبال می‌شود

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: در جریان سفر رئیس‌کل بانک مرکزی به استان، حدود ۶هزار میلیارد تومان اعتبار از محل ماده ۵۶ برای تأمین مالی حدود ۱۰ تا ۱۵ پروژه عمرانی استان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از پروژه‌های عمرانی استان اظهار کرد: این منابع از طریق بانک‌های عامل برای پروژه‌هایی در حوزه راه‌سازی، تکمیل تصفیه‌خانه‌ها، طرح‌های مرتبط با سدها و پروژه‌های بیمارستانی تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل افزود: در سفر رئیس‌جمهور به این پروژه ۴۵۰میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و ۵۰۰میلیارد تومان نیز از محل ماده ۵۶ برای آن تأمین شده و عملیات نصب تجهیزات پروژه در حال انجام است.

استاندار اردبیل درباره بیمارستان ۵۲۴ تختخوابی نجف‌زاده استان بیان کرد: برای این پروژه در سفر رئیس‌جمهور ۳هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، یک‌هزار میلیارد تومان در بودجه امسال پیش‌بینی شده و ۵۰۰میلیارد تومان نیز از محل ماده ۵۶ برای آن پیگیری می‌شود.

امامی یگانه همچنین با اشاره به پروژه تالار فرهنگ و هنر اردبیل تصریح کرد: این پروژه از طرح‌هایی است که برای مدت طولانی بلاتکلیف مانده و برای تعیین تکلیف و تکمیل آن ۱۵۰میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و ۲۰۰میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن امسال اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از منابع جدید تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استان در حوزه راه‌سازی، تکمیل تصفیه‌خانه‌ها، طرح‌های مربوط به سدها و پروژه‌های بیمارستانی هزینه خواهد شد.

استاندار اردبیل گفت: پروژه راه‌آهن اردبیل امسال به بهره‌برداری رسیده و از این بابت مشکلی وجود ندارد، اما پیمانکاران این پروژه مطالباتی دارند که پیگیری برای تأمین منابع مورد نیاز آن‌ها از محل منابع سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

امامی یگانه تأکید کرد: تأمین منابع مالی و تسریع در روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استان با جدیت دنبال می‌شود تا طرح‌های دارای اولویت هرچه سریع‌تر تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.

کد مطلب 6971218

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