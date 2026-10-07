به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از پروژه‌های عمرانی استان اظهار کرد: این منابع از طریق بانک‌های عامل برای پروژه‌هایی در حوزه راه‌سازی، تکمیل تصفیه‌خانه‌ها، طرح‌های مرتبط با سدها و پروژه‌های بیمارستانی تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تصفیه‌خانه فاضلاب اردبیل افزود: در سفر رئیس‌جمهور به این پروژه ۴۵۰میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و ۵۰۰میلیارد تومان نیز از محل ماده ۵۶ برای آن تأمین شده و عملیات نصب تجهیزات پروژه در حال انجام است.

استاندار اردبیل درباره بیمارستان ۵۲۴ تختخوابی نجف‌زاده استان بیان کرد: برای این پروژه در سفر رئیس‌جمهور ۳هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، یک‌هزار میلیارد تومان در بودجه امسال پیش‌بینی شده و ۵۰۰میلیارد تومان نیز از محل ماده ۵۶ برای آن پیگیری می‌شود.

امامی یگانه همچنین با اشاره به پروژه تالار فرهنگ و هنر اردبیل تصریح کرد: این پروژه از طرح‌هایی است که برای مدت طولانی بلاتکلیف مانده و برای تعیین تکلیف و تکمیل آن ۱۵۰میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ و ۲۰۰میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن امسال اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: بخش مهمی از منابع جدید تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استان در حوزه راه‌سازی، تکمیل تصفیه‌خانه‌ها، طرح‌های مربوط به سدها و پروژه‌های بیمارستانی هزینه خواهد شد.

استاندار اردبیل گفت: پروژه راه‌آهن اردبیل امسال به بهره‌برداری رسیده و از این بابت مشکلی وجود ندارد، اما پیمانکاران این پروژه مطالباتی دارند که پیگیری برای تأمین منابع مورد نیاز آن‌ها از محل منابع سازمان برنامه و بودجه در حال انجام است.

امامی یگانه تأکید کرد: تأمین منابع مالی و تسریع در روند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی استان با جدیت دنبال می‌شود تا طرح‌های دارای اولویت هرچه سریع‌تر تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.