پروژه تالار شهر اردبیل به دنبال تحقق نیاز فرهنگی استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، از پروژه تالار شهر اردبیل در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کمبود زیرساخت فرهنگی در استان به معضل و مشکل جدی در عرصه فرهنگ و هنر تبدیل شده و تکمیل و اتمام این پروژه می‌تواند نیازهای اصحاب فرهنگ و هنر و جامعه فرهنگی را برآورده کند.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۱ هزار و ۴۰۰ متر مربع و با زیربنای حدود ۱۴ هزار متر مربع در دو و نیم طبقه طراحی شده و دارای دو سالن با ظرفیت ۶۵۰ و ۵۵۰ نفر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ادامه داد: بخش‌های مختلفی از جمله بلک‌باکس، گالری، نمایشگاه، پلاتو و بخش‌های کارگاهی برای این مجموعه پیش‌بینی شده و واقعاً یک مجموعه کامل فرهنگی و هنری است که ان‌شاءالله با تکمیل و افتتاح آن، همه نیازهای فرهنگی و هنری مرکز استان برآورده خواهد شد.

رجبی تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه حدود یک همت اعتبار مورد نیاز است که در سال جاری از محل تبصره ماده ۵۶، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و در پیوست بودجه سال ۱۴۰۵ نیز ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله از محل توازن منطقه‌ای و از محل سفر معاون محترم اجرایی رئیس‌جمهور، جناب آقای قائم‌پناه، و با پیگیری‌های استاندار محترم و نمایندگان محترم، اعتبار مناسبی تخصیص داده شود تا هر چه زودتر این مجتمع به بهره‌برداری برسد؛ چرا که نیاز جدی و شدید مرکز استان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: یک همت اعتبار مورد نیاز است و طبیعتاً در صورت تحقق و تأمین اعتبار، ظرف دو سال امکان تکمیل و بهره‌برداری وجود دارد؛ یعنی تا پایان دولت چهاردهم در صورت تخصیص این اعتبار، امکان بهره‌برداری از مجموعه فراهم خواهد بود. به غیر از تجهیزات، تأمین تجهیزات ساختمان از محل اعتبارات خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.