تندیس شمس تبریزی در خوی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تندیس شمس تبریزی چهارشنبه شب با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از شخصیت‌های خارجی، ملی و استانی در یکی از میادین اصلی شهر خوی رونمایی و این میدان نیز به نام شمس تبریزی نام‌گذاری شد.

این تندیس جلوه‌ای تازه از حضور میراث معنوی شمس در سیمای شهری خوی است که نام شمس تبریزی با تاریخ و هویت فرهنگی آن پیوندی دیرینه دارد و اکنون با توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری مرتبط با این شخصیت، گام دیگری برای معرفی این میراث ارزشمند برداشته می‌شود.

اثر فرهنگی «بارگاه شمس تبریزی» مجموعه‌ای ۷ هزار متری با گنبدخانه، کتابخانه ۸ هزار جلدی و فضاهای پژوهشی ساخته است که به دلیل دارا بودن معیارهای ۶ و ۱۰ ثبت، به شماره ۳۴۵۹۴ در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

عملیات اجرایی ساخت بارگاه شمس تبریزی بعد از دو دهه وقفه با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان ساخته و شامگاه چهارشنبه ۱۵ مهر در شهر خوی توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رونمایی شد.

صالحی‌امیری در این سفر، ضمن بازدید از چند طرح و پروژه حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مهم‌ترین برنامه این سفر یعنی بارگاه شمس را افتتاح کرد. رویدادی که در امتداد توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و عرفانی منطقه و تقویت جایگاه خوی در نقشه گردشگری فرهنگی کشور برگزار شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این سفر با همراهی جمعی از نمایندگان استان آذربایجان غربی از جمله سیدسلمان ذاکر و شهین جهانگیری، نمایندگان مردم ارومیه، محمد میرزایی، نماینده مردم تکاب و شاهین‌دژ و شماری دیگر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را دنبال کرد.

بازدید از طرح‌های حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، بررسی ظرفیت‌ها و مسائل مرتبط با توسعه این حوزه در استان و حضور در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی از مهم‌ترین برنامه‌های سفر وزیر میراث‌فرهنگی به آذربایجان‌غربی است.

افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، مهم‌ترین بخش سفر صالحی‌امیری به آذربایجان غربی به شمار می‌رود، پروژه‌ای که با توجه به جایگاه شمس تبریزی در تاریخ عرفان و فرهنگ ایران و پیوند عمیق این چهره فرهنگی با شهر خوی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های گردشگری فرهنگی و شکل‌گیری مسیرهای جدید برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی این منطقه باشد.

آذربایجان غربی با برخورداری از مجموعه‌ای متنوع از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی، در سال‌های اخیر به یکی از محورهای مورد توجه در سیاست‌های توسعه گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شده است و سفر وزیر میراث‌فرهنگی به این استان، فرصتی برای بررسی میدانی ظرفیت‌ها، طرح‌ها و مسائل این حوزه و پیگیری روند اجرای پروژه‌های مرتبط خواهد بود.