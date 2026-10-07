شمس تبریزی به ظرفیت توسعه اقتصاد گردشگری منطقه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی چهارشنبه شب در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی افزود: شمس چیزی را در مولانا بیدار کرد که طبق فرمایش علامه جعفری، تاثیر شمس بر مولانا تحولی در جان این شاعر والا بود.

وی اضافه کرد: برجسته ترین اثر شمس، مولانا بود که‌پژواک اندیشه این دو نفر در جهان شنیده می شود.

وی با بیان اینکه شمس تبریزی از آذربایجان برخاسته و در آذربایجان آرام گرفت، ادامه داد: این جغرافیا بخشی از جغرافیای فرهنگی است که با همراهی قونیه عامل پیوند عرفان در این خطه از جهان است.

استاندار آذربایجان‌غربی این استان را سرزمین وحدت در عین تفاوت دانست و اظهار کرد: خوی با میزبانی آرامگاه شمس جایگاه ویژه در پاسداشت و معرفی وحدت در عین تکثر دارد.

رحمانی گفت؛ اگر شمس امروز مخاطبانی فراتر از مرزهای ایران دارد، خوی هم می تواند نقشی مشابه در دنیا داشته باشد.

وی بر شناخته شدن از نو عرفان شمس تاکید کرد و افزود: پیوند خوی و قونیه ظرفیتی فراتر از ارتباط میان دو منطقه است.

وی با ارائه پیشنهاد کریدور فرهنگی خوی - قونیه اضافه کرد: این همکاری می تواند با همکاری دیگر کشورها به الگوی موثر از دیپلماسی فرهنگی تبدیل شود.

استاندار آذربایجان غربی تاکید کرد: این بارگاه می تواند به ظرفیت توسعه اقتصاد گردشگری منطقه تبدیل شود و فرصت زیادی ایجاد کنذ.

رحمانی از ظرفیت های فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌غربی یاد کرد و ادامه داد: صدها منظره تاریخی طبیعی در این استان وجود دارد که ۶ تا از آنها در فهرست جهانی ثبت شده است.

وی اظهار کرد: سرمایه های انسانی شامل هنرمندان و دانشمندان نیز بخشی از میراث فرهنگی استان هستند.

رحمانی با اشاره به تلاش برای ثبت جهانی روستای جهانی حسنلو گفت: می توانیم در آینده شاهد میزبان برنامه ای ویژه این روستای تاریخی نیز باشیم.

استاندار آذربایجان غربی خوی را میزبان گردشگران تاریخ طبیعت و عرفانی دانست و افزود: گشایش بارگاه شمس از آرزوهای دیرینه مردم استان و خوی بود که در کمتر از یک سال تکمیل شد و به بهره برداری رسید.

رحمانی اضافه کرد: طرح های بر زمین مانده از آذربایجان‌غربی به سرانجام می رسند که گشایش بارگاه شمس یکی از این طرح هاست.

وی با قدردانی از همه دست اندرکاران برای گشایش بارگاه شمس از جمله رییس جمهور و وزیر میراث فرهنگی ادامه داد: اگر این حمایت ها نبود امکان افتتاح این طرح در این مدت نبود.

وی با گرامیداشت یاد و نام شهدا افزود: امام شهیدان و قائد شهید امت از جمله افرادی بودند که توجه ویژه ای به موضوع ادبیات و شمس داشتند.