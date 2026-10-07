افتتاح بارگاه شمس آغاز فصلی در پاسداشت میراث اندیشه و عرفان ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان‌چهارشنبه شب در پیامی به مناسبت افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی، این مجموعه را فراتر از یک بنای عمرانی و نمادی از آغاز فصلی تازه در پاسداشت و بازشناسی میراث شمس و مولانا دانست و بر نقش خوی در تبدیل شدن به کانونی زنده برای پژوهش، گفت‌وگو و بازخوانی میراث عرفان ایرانی تأکید کرد.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی در خوی، این مجموعه را فراتر از یک بنای عمرانی و آغاز فصلی تازه در پاسداشت و بازشناسی میراث شمس و مولانا دانست و بر تبدیل خوی به کانونی زنده برای پژوهش، گفت‌وگو و بازخوانی میراث عرفان ایرانی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه آذربایجان در تاریخ ایران اظهار کرد: آذربایجان در سراسر تاریخ، یکی از استوارترین ستون‌های ایران و سرزمین فرهنگ، خرد، آزادی‌خواهی، ایستادگی و دفاع از تمامیت این سرزمین بوده است.

وی افزود: خوی و تبریز در حاشیه تاریخ و هویت ملی ایران نایستاده‌اند، بلکه در متن آن حضور داشته‌اند و امروز نیز نام شمس، حلقه‌ای دیگر از پیوند ناگسستنی آذربایجان با ایران و ایران با معنویت، خرد و انسانیت است.

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه افتتاح مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی تنها گشایش یک بنا یا پایان یک پروژه عمرانی نیست، تصریح کرد: این رویداد آغاز فصلی تازه در پاسداشت و بازشناسی میراث یکی از درخشان‌ترین چهره‌های اندیشه و عرفان ایرانی است.

پزشکیان ادامه داد: خوی به اعتبار این پیوند تاریخی، می‌تواند نه فقط در مقام آرامگاه شمس، بلکه به‌مثابه کانونی زنده برای پژوهش، گفت‌وگو و بازخوانی میراث شمس و مولانا، جایگاهی شایسته در ایران و جهان بیابد.

وی بر ضرورت فعال و پویا بودن مجموعه فرهنگی شمس تأکید کرد و گفت: این مجموعه باید به خانه‌ای برای اندیشه و پژوهش تبدیل شود؛ جایی که پژوهشگران، فرهیختگان، هنرمندان و علاقه‌مندان از ایران و دیگر نقاط جهان در آن گرد هم آیند و نسل‌های تازه با گنجینه‌ای آشنا شوند که در آن سخن از کرامت انسان، حقیقت‌جویی، معنویت، مدارا و پیوند میان انسان‌هاست.

رئیس‌جمهوری افزود: کتابخانه، پژوهشکده، نگارخانه و دیگر فضاهای این مجموعه زمانی به مقصد حقیقی خود خواهند رسید که زنده و پویا باشند و در کنار پاسداشت میراث شمس، به رونق علمی و فرهنگی خوی، توسعه گردشگری معنوی و بهبود زندگی مردم این دیار نیز یاری رسانند.

پزشکیان افتتاح این مجموعه در شرایط جنگ، تحریم و تهدید را دارای معنایی فراتر از یک رویداد فرهنگی دانست و تصریح کرد: دشمنان ایران ممکن است زیرساخت‌ها و زندگی مردم را هدف قرار دهند و با فشار و تحریم برای این ملت دشواری بیافرینند، اما نمی‌توانند اراده ایرانیان را برای ساختن آینده، پاسداری از هویت و زنده نگه‌داشتن میراث خود درهم بشکنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ساخت و تکمیل مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس حاصل تلاش یک فرد، یک نهاد یا یک دولت نیست، اظهار کرد: این آرزو در طول سالیان با عشق و پایداری مردم خوی و تبریز، تلاش پژوهشگران و هنرمندان و همراهی مدیران ملی و محلی زنده نگه داشته شد.

رئیس‌جمهوری در پایان از همه دولت‌ها، مدیران، خیرخواهان و افرادی که از نخستین گام تا طراحی، تأمین اعتبار، ساخت و تکمیل این مجموعه نقش داشته‌اند، قدردانی کرد.