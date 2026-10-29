  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

حسین زاده: گردشگری و واحدهای راکد در تکاب تقویت و احیا می شود

حسین زاده: گردشگری و واحدهای راکد در تکاب تقویت و احیا می شود

ارومیه - معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: به لحاظ موقعیت بی نظیر گردشگری تکاب؛ تقویت زیر ساختهای گردشگری و احیای واحدهای راکد اقتصادی در اولویت خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عصر پنجشنبه در سفر به تکاب اظهار کرد: به لحاظ موقعیت بی نظیر گردشگری تکاب تقویت گردشگری و احیای واحدهای راکد اقتصادی در اولویت خواهند بود.

وی افزود: توجه به حوزه اشتغال زنان روستایی و بهبود زیرساخت‌ها از جمله راه روستایی، آب شرب و قنوات آبخیزداری این شهرستان حسب دستور رئیس جمهور محترم در اولویت خواهند بود.

حسین زاده گفت: هم ما و هم مسؤلان استانی و شهرستانی باید از ظرفیت‌های موجود شهرستان برای ارتقای آن تلاش کنیم و تکاب را به یکی از شهرهای توسعه یافته تبدیل کنیم.

حسین زاده همچنین در نشستی با مسئولان و دهیاران این شهرستان به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه و مسائل و مشکلات این بخش را بررسی کرد

وی بر تقویت طرح‌های نیمه تمام، گردشگری و آسفالت و بهسازی راه‌های روستایی تأکید و خواستار تسریع در این امور شد.

کد مطلب 6993889

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها