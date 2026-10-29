حسین زاده: گردشگری و واحدهای راکد در تکاب تقویت و احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم حسین زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عصر پنجشنبه در سفر به تکاب اظهار کرد: به لحاظ موقعیت بی نظیر گردشگری تکاب تقویت گردشگری و احیای واحدهای راکد اقتصادی در اولویت خواهند بود.

وی افزود: توجه به حوزه اشتغال زنان روستایی و بهبود زیرساخت‌ها از جمله راه روستایی، آب شرب و قنوات آبخیزداری این شهرستان حسب دستور رئیس جمهور محترم در اولویت خواهند بود.

حسین زاده گفت: هم ما و هم مسؤلان استانی و شهرستانی باید از ظرفیت‌های موجود شهرستان برای ارتقای آن تلاش کنیم و تکاب را به یکی از شهرهای توسعه یافته تبدیل کنیم.

حسین زاده همچنین در نشستی با مسئولان و دهیاران این شهرستان به بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری منطقه و مسائل و مشکلات این بخش را بررسی کرد

وی بر تقویت طرح‌های نیمه تمام، گردشگری و آسفالت و بهسازی راه‌های روستایی تأکید و خواستار تسریع در این امور شد.