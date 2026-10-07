چهار مرکز پژوهشی بزرگ مرتبط با خوی و شمس ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل نجف‌زاده چهارشنبه شب در آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی افزود: امروز شهر خوی میزبان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، استاندار آذربایجان‌غربی، نماینده هیأت‌رئیسه مجلس، جمعی از مسئولان، اندیشمندان و عاشقان شمس تبریزی است.

وی با قدردانی از پیام ویدئویی رئیس‌جمهور ادامه داد: توجه به دیپلماسی فرهنگی در دولت، با افتتاح بارگاه شمس تبریزی به جهانیان نشان داده شد و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بیشتر فرهنگ و تمدن ایران در عرصه بین‌المللی باشد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی خوی گفت: کار ما با افتتاح بارگاه شمس تبریزی تازه آغاز شده است و این مجموعه باید به مرکزی برای میزبانی از عاشقان و پژوهشگران شمس تبریزی تبدیل شود.

وی با تأکید بر ظرفیت اقتصادی و گردشگری شمس تبریزی افزود: ما شمس را تنها از منظر فرهنگی نگاه نمی‌کنیم، بلکه معتقدیم ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری و بازار خوی نیز می‌تواند با محوریت شمس تبریزی شکوفا شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار ایجاد چهار مرکز پژوهشی بزرگ مرتبط با خوی و شمس تبریزی شد و گفت: ایجاد مراکز پژوهشی می‌تواند به توسعه مطالعات علمی درباره شمس تبریزی و معرفی ابعاد فرهنگی و تمدنی این شخصیت کمک کند.

نجف‌زاده خاطرنشان کرد: شهر خوی امروز منتظر حضور جهانیان است و به دنبال جهانی‌سازی این شهر با محوریت شمس تبریزی هستیم.