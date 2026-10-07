به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گودرزی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولیت اجتماعی با حضور مدیران ارشد فرهنگی و فعالان اقتصادی فارس در شیراز،گفت: وقتی از توسعه صحبت می‌کنیم، معمولاً صنعت، کارخانه، فرودگاه و جاده را به‌عنوان مؤلفه‌های اقتصاد و توسعه در نظر می‌گیریم، اما مهم‌ترین عامل و پیشران توسعه، سرمایه انسانی است.

وی با بیان اینکه توجه به سرمایه انسانی باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار گیرد، افزود: همه ما در جامعه مسئولیت‌هایی داریم و مفهوم مسئولیت اجتماعی نیز در امتداد همین نگاه شکل گرفته است؛ بنابراین ورود مسئولیت اجتماعی به متن مباحث توسعه، می‌تواند به تقویت فرآیند توسعه کمک کند.

مسئولیت اجتماعی نیازمند تعریف دقیق و شفافیت است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق مسئولیت اجتماعی عنوان کرد: اگر قرار است منابعی برای ایفای مسئولیت اجتماعی تجهیز شود، باید مشخص باشد این منابع در چه حوزه‌هایی و برای حل کدام مسائل هزینه می‌شوند.

گودرزی، شفافیت را یکی از الزامات اصلی در این مسیر دانست و گفت: جامعه اقتصادی ارزش‌آفرینی می‌کند، اما اگر این جامعه از بدنه اجتماعی جدا شود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، اگر حاکمیت نتواند امنیت و حمایت لازم از سرمایه‌گذاری را فراهم کند، مسیر توسعه و رشد صنعتی نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: جامعه نیز باید نتایج توسعه را ببیند؛ چراکه اگر مردم و جامعه آثار و نتایج توسعه را مشاهده نکنند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی به شکل مطلوب ادامه پیدا کند.

۴۸۰۰ واحد اقتصادی فارس ظرفیت مهم مسئولیت اجتماعی هستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به فعالیت حدود ۴۸۰۰ بنگاه، فعال و واحد اقتصادی در فارس بیان کرد: بخشی از این واحدها برای ایفای مسئولیت اجتماعی خود نیازمند الزام نیستند و به‌صورت داوطلبانه آمادگی دارند در این حوزه مشارکت کنند.

گودرزی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه مشخص برای مسئولیت اجتماعی در استان فارس، افزود: باید رویکرد ما در این زمینه پیشگیرانه باشد و پیش از آنکه یک آسیب به بحران و سپس به هزینه‌های سنگین تبدیل شود، مسئولیت اجتماعی را در مسیر پیشگیری قرار دهیم.

وی گفت: این رویکرد می‌تواند با هزینه کمتر، آورده بیشتری برای جامعه داشته باشد و در همین راستا، ابتکارهای ارزشمندی در حوزه مسئولیت اجتماعی در استان در حال شکل‌گیری است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، آثار مؤثر آن در جامعه دیده شود.

گودرزی همچنین با اشاره به همکاری دستگاه قضایی در حوزه اقتصادی استان فارس، گفت: می‌توان این همکاری‌ها را از سطح حمایت و همراهی فراتر برد و به سمت ایجاد یک «درمانگاه قضایی اقتصادی» یا «درمانگاه حقوقی اقتصادی» حرکت کرد.

وی افزود: اگر مسائل حقوقی و اقتصادی پیش از تشکیل پرونده و ورود به فرآیندهای طولانی قضایی با همفکری و همکاری دستگاه‌های مرتبط بررسی و حل‌وفصل شوند، می‌توان از افزایش هزینه‌ها و اطاله زمان جلوگیری کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف برای حل مسائل تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم پیش از آنکه دغدغه‌ها و تهدیدها به مسائل جدی تبدیل شوند، با رویکرد پیشگیرانه برای آنها راهکار پیدا کنیم.