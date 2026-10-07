به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولیت اجتماعی با حضور مدیران ارشد فرهنگی و فعالان اقتصادی فارس در شیراز، با اشاره به گستردگی ساختار آموزش‌ و پرورش استان فارس گفت: فارس با ۶۱ اداره آموزش‌وپرورش، از نظر تعداد ادارات آموزش‌ و پرورش، بزرگ‌ترین استان کشور محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰ هزار مدرسه دولتی و غیردولتی در فارس فعال است، افزود: حدود ۹۶۵ هزار دانش‌آموز در دوره‌های مختلف تحصیلی استان مشغول به تحصیل هستند و آموزش‌ و پرورش فارس به دلیل گستردگی جغرافیایی، جمعیت دانش‌آموزی و تنوع مناطق شهری، روستایی و عشایری، با مسائل و نیازهای متنوعی مواجه است.

کلاری ادامه داد: در برخی مناطق استان مدارس با جمعیت بسیار پایین نیز فعال هستند و آموزش‌ و پرورش تلاش می‌کند با وجود دشواری‌های موجود، امکان دسترسی همه دانش‌آموزان به آموزش را فراهم کند.

بازماندگی از تحصیل؛ مسئله‌ای نیازمند مشارکت اجتماعی

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اجرای طرح‌های شناسایی و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل گفت: این موضوع یکی از محورهای مهم فعالیت آموزش‌وپرورش است و فرآیند شناسایی، جذب و نگهداشت دانش‌آموزان با مشارکت مدیران مدارس و عوامل آموزشی در سراسر استان دنبال می‌شود.

وی افزود: برای بازگرداندن دانش‌آموزان به چرخه آموزش، صرفاً شناسایی کافی نیست و باید پس از جذب، شرایطی فراهم شود که دانش‌آموز بتواند در مدرسه بماند و مسیر تحصیلی خود را ادامه دهد.

کلاری با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی در این حوزه بیان کرد: بخشی از مسائل دانش‌آموزان به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها، دسترسی به امکانات آموزشی و نیازهای ویژه برخی دانش‌آموزان مربوط می‌شود و حل این مسائل بدون همراهی دستگاه‌ها، خیران و فعالان اقتصادی دشوار است.

هنرستان‌ها؛ پیوند آموزش با آینده شغلی دانش‌آموزان

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اهمیت هدایت تحصیلی دانش‌آموزان اظهار کرد: هدایت تحصیلی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزش‌وپرورش است؛ زیرا انتخاب رشته می‌تواند مسیر آینده شغلی دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: انتخاب رشته باید بر اساس استعداد و علاقه دانش‌آموز، نیازهای بازار کار و ظرفیت‌های اقتصادی هر منطقه انجام شود و در این مسیر، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلاری با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای افزایش سهم دانش‌آموزان هنرستانی گفت: بر اساس این برنامه، باید زمینه هدایت ۵۰ درصد دانش‌آموزان به سمت هنرستان‌ها فراهم شود و تحقق این هدف نیازمند همکاری مجموعه‌های مختلف است.

وی ادامه داد: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی می‌توانند با مشارکت در ساخت و تجهیز هنرستان‌ها و ایجاد هنرستان‌های وابسته به صنایع، نقش مؤثری در توسعه مهارت‌آموزی دانش‌آموزان داشته باشند.

صنعت و آموزش در فارس به هم نزدیک‌تر می‌شوند

این مقام مسئول با بیان اینکه آموزش‌ و پرورش در حوزه هنرستان‌ها با نیازهایی در زمینه نیروی انسانی، فضا و تجهیزات مواجه است، گفت: مشارکت صنایع و بخش خصوصی می‌تواند بخشی از این نیازها را برطرف و زمینه آموزش مهارت‌های متناسب با بازار کار را فراهم کند.



وی از راه‌اندازی چند هنرستان به صورت «جوار صنعت» در فارس خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان، امکان توسعه این الگو وجود دارد و هر بخش اقتصادی می‌تواند در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز خود مشارکت کند.

کلاری تأکید کرد: آمایش رشته‌های مهارتی در استان باید به گونه‌ای باشد که رشته‌های آموزشی با ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی مناطق هماهنگ شوند و دانش‌آموزان پس از پایان تحصیل، مسیر روشن‌تری برای ورود به بازار کار داشته باشند.

مسئولیت اجتماعی؛ سرمایه‌گذاری برای آینده فارس

مدیرکل آموزش و پرورش فارس در بخش دیگری از سخنان خود، مشارکت فعالان اقتصادی را فراتر از کمک‌های مقطعی دانست و گفت: مسئولیت اجتماعی زمانی اثربخش خواهد بود که به سمت حل مسائل واقعی جامعه و به‌ویژه مسائل آموزش‌ و پرورش هدایت شود.

کلاری خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش، مهارت‌آموزی و فراهم کردن فرصت‌های برابر آموزشی، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده استان است و انتظار می‌رود فعالان اقتصادی و فرهنگی فارس در این مسیر بیش از گذشته در کنار آموزش‌ و پرورش قرار گیرند.