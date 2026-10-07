به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدصدرالله رجایی‌نسب شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولیت اجتماعی با حضور مدیران ارشد فرهنگی و فعالان اقتصادی فارس در شیراز، با تأکید بر ضرورت ایجاد ساختاری مشخص برای مسئولیت‌های اجتماعی گفت: نبود سازوکار روشن برای دریافت و هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی می‌تواند برای افرادی که قصد انجام کار خیر دارند، دلهره و نگرانی ایجاد کند.

وی افزود: باید مشخص باشد منابع مسئولیت اجتماعی کجا هزینه می‌شود، متولیان دریافت و هزینه‌کرد آن چه کسانی هستند، جامعه هدف چگونه شناسایی می‌شود و آیا منابع در زمان مناسب به افراد و مجموعه‌های مستحق می‌رسد یا خیر.

شفافیت، شرط جلب مشارکت فعالان اقتصادی

رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه ایجاد ساختار شفاف می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند، ادامه داد: اگر سازوکار مشخصی ایجاد و درباره نحوه فعالیت آن اطلاع‌رسانی شود، خیرین و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری منابع مسئولیت اجتماعی خود را در مسیر تعیین‌شده هزینه می‌کنند.

رجایی‌نسب گفت: باید جامعه هدف به‌صورت دقیق مشخص شود تا منابع جمع‌آوری‌شده براساس نیازهای واقعی و با نظارت مناسب به مصرف برسد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های خیرین و فعالان اقتصادی در فارس بیان کرد: در حوزه‌هایی مانند نوسازی مدارس، آزادسازی زندانیان و حمایت از مجموعه‌های مختلف، از ظرفیت خیرین استفاده شده است، اما این ظرفیت می‌تواند در چارچوبی منسجم‌تر و هدفمندتر به کار گرفته شود.

آموزش‌ و پرورش در اولویت حمایت‌های اجتماعی

رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل آموزش‌ و پرورش گفت: سرمایه‌های آینده جامعه و کسانی که باید کشور را اداره کنند، در نظام تعلیم و تربیت رشد می‌کنند و تلاش معلمان و مجموعه آموزش‌وپرورش در این زمینه باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

وی افزود: اگر همگان اتفاق نظر داشته باشیم که آموزش‌وپرورش باید در ردیف نخست جامعه هدف حمایت‌های خیرخواهانه و مسئولیت‌های اجتماعی قرار گیرد، می‌توان بخش مهمی از منابع را برای حل مسائل این حوزه اختصاص داد.

رجایی‌نسب با اشاره به پیامدهای اجتماعی ترک تحصیل و محرومیت از تحصیل گفت: عوارض ترک تحصیل، فقر، بی‌سرپرستی، کودک‌کاری و آسیب‌های اجتماعی در جامعه قابل مشاهده است و باید نسبت به این مسائل احساس مسئولیت بیشتری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: هرچه از همان سال‌های ابتدایی برای تقویت آموزش و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه تلاش کنیم، در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مؤثرتر خواهیم بود.

پیشنهاد ساماندهی مسئولیت اجتماعی در سطح ملی

رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به نقش قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم گفت: پیشگیری از جرم نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف است و قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی موجود استفاده کند.

رجایی‌نسب پیشنهاد کرد موضوع ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی در شورای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ملی مطرح شود و افزود: لازم است درباره مسئولیت اجتماعی یک نظام مشخص ایجاد شود تا ضمن شفاف‌سازی نحوه دریافت و هزینه‌کرد منابع، اعتماد فعالان اقتصادی نیز جلب شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مهم این است که منابع حاصل از مسئولیت اجتماعی هر استان، براساس نیازهای واقعی همان استان هزینه شود و گروهی مشخص نیز بر شناسایی نیازها و نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت داشته باشند.

رئیس کل دادگستری فارس خاطرنشان کرد: اگر مسئولیت اجتماعی ساماندهی شود، فعالان اقتصادی با اطمینان و انگیزه بیشتری در این عرصه مشارکت خواهند کرد و منابع نیز به جامعه هدف واقعی خواهد رسید.

رجایی‌نسب در پایان تأکید کرد: حمایت از آموزش‌ و پرورش و سرمایه‌گذاری برای آینده دانش‌آموزان نیازمند یک عزم ملی و توجه همگانی است و ساماندهی مسئولیت اجتماعی می‌تواند ظرفیت موجود در این بخش را هدفمندتر کند.