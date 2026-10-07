به گزارش خبرنگار مهر، سید بهرام احمدی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی مسئولیت اجتماعی با حضور مدیران ارشد فرهنگی و فعالان اقتصادی فارس در شیراز، با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در رفع موانع تحقق جامعه مطلوب گفت: مسئولیت اجتماعی در مسیر رفع موانع تحقق جامعه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به ارزش نجات انسان در آموزه‌های دینی افزود: یکی از زیباترین تعابیر قرآن درباره ارزش انسان، تأکید بر نجات جان یک انسان و ارزش آن در حد نجات همه انسان‌هاست و همین نگاه می‌تواند مبنای توجه به مسئولیت اجتماعی قرار گیرد.

معاون مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: استفاده از ظرفیت اقتصادی جامعه در حوزه مسئولیت اجتماعی نباید به‌عنوان هزینه تلقی شود، بلکه برای فعالان اقتصادی، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت در مسیر شکل‌گیری جامعه‌ای پایدار و پویاست.

حرکت به سمت صندوق ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی

احمدی با اشاره به ابتکار شکل‌گرفته در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: امیدواریم این اقدام با سکان‌داری مسئولان مربوط، در ادامه مسیر به تشکیل صندوق ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.

وی شفافیت مالی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ساماندهی مسئولیت اجتماعی عنوان کرد و گفت: زمانی که این سازوکار به‌درستی سامان پیدا کند، نخستین اتفاق، ایجاد شفافیت مالی خواهد بود و در نتیجه زمینه سوءاستفاده‌ها از بین می‌رود.

احمدی افزود: پس از ایجاد شفافیت، باید فرآیند شناسایی آسیب‌ها و در نهایت پیشگیری از آنها به شکل دقیق و هدفمند دنبال شود تا منابع مسئولیت اجتماعی در مؤثرترین مسیر هزینه شود.

وی همچنین با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره مسئولیت اجتماعی در مردادماه امسال تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی در هیئت وزیران به تصویب رسیده، اما سازوکار مناسب برای اجرای آن هنوز باید تکمیل شود و امیدواریم این روند در آینده نزدیک به تشکیل صندوق ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر شود.