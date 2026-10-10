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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

انفجاری مهیب در فرودگاه ملک خالد در ریاض

انفجاری مهیب در فرودگاه ملک خالد در ریاض

رسانه‌ها از وقوع انفجاری مهیب در فرودگاه ملک خالد در ریاض خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که صدای انفجاری مهیب در فرودگاه ریاض شنیده شده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از مقامات منطقه‌ای، از وقوع حمله‌ای جدید به فرودگاه بین‌ المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی خبر داد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از مقامات منطقه‌ای اضافه کرد که فرودگاه بین‌ المللی ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان سعودی تخلیه و پروازهای آن نیز متوقف شده است.

داده‌های «فلایت‌رادار» (FlightRadar) نشان می‌دهد که در پی توقف کامل تردد هوایی، تمامی پروازهای عازم فرودگاه ریاض در حال تغییر مسیر و دور شدن از آن هستند.

این داده ها نشان می دهند که شمار پروازهای لغوشده در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض از بامداد امروز به ۲۲۱ مورد رسیده است.

به گزارش المسیره، خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد: مقامات سعودی در حال تخلیه فرودگاه ریاض هستند.

هواپیمایی کویت اعلام کرد که پروازهای خود از و به ریاض را امروز «به دلیل بسته شدن» فرودگاه پایتخت عربستان به سبب «وضعیت امنیتی» لغو کرده است.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع دیپلماتیک آگاه گزارش داد:جنبش انصارالله فرودگاه ریاض را با موشک هدف قرار داده است.

تا کنون اطاعات بیشتری در این خصوص رسانه ای نشده است؛ اما موارد مشابه بر اثر حملات موشکی تلافی جویانه مبارزان و ارتش یمن علیه متجاوزان سعودی رخ می داد.

فرودگاه ریاض با صدور هشداری از مسافران خواست تا پیش از عزیمت به فرودگاه، برای تأیید زمان پرواز با شرکت‌های هواپیمایی هماهنگ کنند.

کد مطلب 6973700

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
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      خداوند مجاهدین یمنی را حفظ کند
    • انشالله جانفدایی مقاومت IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
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      دم یمن حسابی گرم دو روز دنیا ارزش رفیق شدن با ابلیس رو نداره حتی کل دنیا رو به تو هدیه بدن

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