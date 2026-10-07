  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۷

پاکستان رسما استقرار نظامیانش در عربستان را تأیید کرد

پاکستان رسما استقرار نظامیانش در عربستان را تأیید کرد

سخنگوی ارتش پاکستان استقرار نیروهای نظامی این کشور در عربستان سعودی را در قالب «توافق دفاعی مشترک مکه» رسماً تأیید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال «احمد شریف چودری»، سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با شبکه خبری «سی‌ان‌ان» که روز چهارشنبه منتشر شد، تأیید کرد که استقرار نیروهای نظامی این کشور در عربستان در قالب «توافق دفاعی مشترک مکه» حضور دارند.

وی اظهار داشت که نیروهای پاکستانی هم‌اکنون در «ظرفیت‌ها و حوزه‌های عملیاتی متعدد» در حال انجام مأموریت در خاک عربستان هستند.

سخنگوی ارتش پاکستان با تأکید بر حضور پررنگ اسلام‌آباد در این منطقه گفت: تأیید می‌کنم که نیروهای مسلح پاکستان از هم‌اکنون در عربستان حضور دارند و این موضوع را اطمینان می‌دهم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت این استقرار تحت پیمان دفاعی مکه تصریح کرد: بله، نیروهای نظامی پاکستان دهه‌هاست که در ظرفیت‌های گوناگون در عربستان مستقر بوده و همکاری‌های مستمری با این کشور داشته‌اند.

ژنرال چودری به شکل‌گیری تعاملات دفاعی منطقه‌ای اشاره کرد و افزود: ائتلاف دفاعی سه‌جانبه میان پاکستان، عربستان و ترکیه پدیده‌ای نوظهور یا خلق‌الساعه نیست؛ بلکه بر پایه روابط عمیق دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و پیوندهای مردمیِ پایدار و دیرینه میان سه کشور شکل گرفته است.

کد مطلب 6971424

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      1 0
      پاسخ
      ائتلاف ترکیه پاکستان وعربستان عوض اینکه با نیروهای خارجی منطقه مبارزه کند جنگ رامیان کشورهای اسلامی توسعه میدهد واین اتحاد به ضررچهان اسلام است ائتلاف پیمان مکه مسلمان کشی راقطع کنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها