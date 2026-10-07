عربستان حمله انصارالله به فرودگاه ابها و ملک خالد را تأیید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، سازمان هواپیمایی کشوری عربستان روز چهارشنبه با تأیید حمله انصارالله به دو فرودگاه این کشور مدعی شد در حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت این کشور، یک نفر کشته و ۸ نفر دیگر زخمی شدند.

این سازمان همچنین ادعا کرد که در حمله دیگری که تأسیسات فرودگاه ابها را هدف قرار داد، ۲ نفر کشته و ۲۸ نفر دیگر زخمی شدند.

سازمان هواپیمایی کشوری عربستان اعلام کرد یکی از این دو حمله امروز و دیگری روز گذشته رخ داده است، اما جزئیات بیشتری درباره این حملات ارائه نکرد.