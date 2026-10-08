به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی عصر پنج شنبه در اجتماع بزرگ مردمی «جان‌فدا» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: برگزاری بیش از ۲۲۱ برنامه شبانه در ۱۴۳ نقطه از استان همدان نشان‌دهنده عمق دلبستگی مردم این دیار به نظام مقدس جمهوری اسلامی و میثاق دوباره آنان با خون پاک شهداست.

وی با قدردانی از حضور حماسی مردم همدان افزود: عزت، شکوه و اقتدار امروز ایران اسلامی تصادفی به دست نیامده بلکه محصول سال‌ها ایثار، مقاومت و فداکاری ملت بزرگ ایران در میدان‌های مختلف است.

ملت ایران نه می‌بخشد و نه فراموش می‌کند

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به استکبار جهانی تصریح کرد: پیام اجتماع امروز ملت ایران به دشمنان روشن است و وقتی پای عزت، ناموس و استقلال کشور در میان باشد ملت ایران متحدتر از همیشه در برابر جبهه باطل ایستادگی می‌کند.

سردار زارع کمالی با اشاره به جنایات اخیر دشمنان علیه کودکان و مردم بی‌گناه از جمله شهدای دانش‌آموز و فرماندهان مقاومت، تاکید کرد: ملت ایران جنایات دست‌های آلوده به خون بی‌گناهان را نه فراموش می‌کند و نه می‌بخشد و ما خود را منتقم خون شهدا می‌دانیم و تا آخرین نفس برای صیانت از این خون‌های ریخته‌شده ایستادگی خواهیم کرد.

وی اجتماع «جان‌فدا» را نماد وحدت سه نسل انقلاب دانست و گفت: این گردهمایی نشان می‌دهد که نسل‌های مختلف انقلاب با یک پرچم و در یک جبهه در مسیر تمدن نوین اسلامی گام برمی‌دارند و اجازه نخواهند داد پرچم عزت کشور بر زمین بیفتد.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان با تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: عهد ما این است که تا جان در بدن داریم میدان را خالی نگذاریم و با ایستادگی در برابر استکبار مسیر را برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت ولی‌عصر(عج) فراهم کنیم.

وی در پایان از حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا، روحانیون، نیروهای مسلح، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، همچنین دست‌اندرکاران برگزاری این اجتماع وحدت‌آفرین در استان قدردانی کرد.