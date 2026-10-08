طنین غیرت در همدان؛ سوز پاییزی مغلوب اراده «جانفدایان» همدانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج‌شنبه میدان امام خمینی(ره) به عنوان قلب تپنده شهر کهن همدان گواه جلوه‌ای تماشایی از وفاداری، غیرت و پیوند ناگسستنی نسلی بود که سال‌ها است نام و رسمش با پایداری عجین شده است.

میدان امام خمینی(ره) امروز میزبان هزاران زن و مردی شد که زیر تازیانه‌های باد سرد پاییزی گردهم آمدند تا در رزمایش بزرگ مردمی «جانفدا» حماسه‌ای تازه خلق کنند و نشان دهند که در مصاف با دشمن نبض این دیار همچنان پرصلابت می‌زند.

اهتزاز بیرق‌های سرخ روایتی از عهد و خونخواهی

مردم همدان ساعتی پیش از آغاز مراسم در میدان امام خمینی(ره) حاضر شدند درحالی که سرما و باد نتوانسته بود مانع حضور امواج خروشان جمعیت شود؛ از 6 خیابان تاریخی و منتهی به میدان مرکزی دسته‌دسته مردم پیاده به سوی کانون گردهمایی می‌شتافتند و پیرمردانی با محاسن سپید و پیشانی‌بندهای خاطره‌انگیز خود را رسانده بودند و در کنار جوانان و کودکانی که پرچم سه‌رنگ ایران را روی شانه‌های کوچکشان انداخته بودند.

در این میان اهتزاز پرچم‌های سرخ رنگ «یالثارات الحسین» در میان وزش باد تند پاییزی نمایی کم‌نظیر از جلوه ایستادگی خلق کرده بود، بیرق‌هایی که تقاضای صریح برای خونخواهی شهدای جبهه مقاومت، شهدای نبرد ۴۰ روزه و رهبر شهید امت اسلامی را فریاد می‌زدند.

برافراشته شدن این پرچم‌ها فضایی آمیخته با حماسه و خشم انقلابی را پدید آورده بود خشمی متوجه دشمنانی که تصور می‌کردند با ترور و تجاوز می‌توانند ایستادگی یک ملت را در هم بشکنند.

دارالمومنین و دارالمجاهدین لقبی بود که رهبر شهید انقلاب به همدان داد و سرزمینی که نامش با فرماندهان نام‌آوری چون سردار شهید حاج حسین همدانی پیوند خورده است و مردم همدان امروز در سالروز شهادت این سردار بزرگ اسلام بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کردند.

در بین جمعیت مادرانی حضور داشتند که با وجود هوای پاییزی با فرزندان خردسال خود در مراسم حاضر شدنده بودند و با افتخار پرچم سه رنگ ایران جان را بر دوش داشتند.

همچنین نوجوانانی دیده می‌شدند که دوشادوش یکدیگر شعارهای مقاومت سر می‌دادند، نسلی که نه دوران انقلاب را دیده و نه سال‌های دفاع مقدس را لمس کرده اما روحیه حماسی گذشتگان را با تمام وجود به ارث برده است.

فریاد «هیهات منا الذله» بر بلندای الوند

طنین فریادهای «مرگ بر آمریکا»،«مرگ بر اسرائیل»،«هیهات منا الذله» و نوای کوبنده «یالثارات الخامنه‌ای» در فضای سنگ‌فرش‌شده میدان مرکزی می‌پیچید و مردم همدان با صراحت اعلام کردند که در برابر تهدیدات استکبار نه سر تسلیم فرود می‌آورد و نه اهل سازش و کرنش در برابر ظلم هستند.

حضور اقشار گوناگون از بازاریان، معلمان، دانشجویان، کادر درمان، ایثارگران و بسیجیان در کنار مسئولان ارشد نمایی روشن از انسجام و وحدت ملی را ترسیم کرد و این اتحاد خط پایانی بود بر توهمات تحلیل‌گران غربی که تصور می‌کردند با فشارهای روانی و اقتصادی می‌توانند شکافی میان مردم و حاکمیت ایجاد کنند و در میدان امام(ره) مردم یکپارچه، با افتخار جانفدا بودن برای ایران را فریاد می‌زدند.

حاضران در رزمایش جانفدا با اراده‌ای محکم نشان دادند که راه مقاومت با تهدیدهای پوچ و فضاسازی‌های رسانه‌ای متوقف نمی‌شود و مردم حافظ خون شهدایی هستند که جان خود را فدای ناموس و اقتدار میهن کردند.

با غروب آفتاب و تاریک شدن هوا و هوای پاییزی همدان جمعیت همچنان با اشتیاق در صحنه حضور داشتند و نوای سرودهای حماسی در سراسر میدان امام خمینی(ره) طنین‌انداز بود.

مردم دارالمجاهدین همدان در این پنج‌شنبه تاریخی بار دیگر پیمان وفاداری خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل(ره) و رهبر شهید را امضا کردند، پیمانی که بار دیگر تاکید داشت که راه شهدا زنده است و پرچم عزت ایران اسلامی هرگز بر زمین نخواهد افتاد.