فرماندار پاوه: جانفدا باید به فرهنگ اجتماعی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه، فرزاد الماسی در همایش بزرگ «جانفدا» با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام، اظهار کرد: مفهوم جانفدایی تنها به حضور نیروهای نظامی در میدان نبرد محدود نمی‌شود و هر فرد باید متناسب با مسئولیت و توان خود برای دفاع از کشور و خدمت به مردم نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به فداکاری نیروهای مسلح افزود: جوانانی در میدان نبرد حضور دارند که با آگاهی از خطرات موجود، جان خود را برای دفاع از دین، وطن و امنیت مردم در طبق اخلاص گذاشته‌اند و این موضوع مسئولیت سایر اقشار جامعه را نیز دوچندان می‌کند.

فرماندار پاوه تصریح کرد: افرادی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اجرایی و فرهنگی فعالیت می‌کنند باید به سهم خود یک «جانفدا» باشند و برای خدمت به مردم و عبور کشور از شرایط موجود احساس مسئولیت کنند.

الماسی با تأکید بر اینکه جانفدایی باید به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شود، گفت: مسئولان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی، هر یک متناسب با جایگاه و توان خود در این مسیر مسئولیت دارند.

وی ادامه داد: مسئولان باید با توجه به وظایف، اختیارات و شرایط موجود، تمام توان خود را برای خدمت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی به کار گیرند و در انجام مسئولیت‌های خود از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

فرماندار پاوه همچنین نقش رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی را در شرایط کنونی مهم دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید با تلاش مستمر، واقعیت‌های کشور و میدان را به درستی برای جامعه تبیین کنند و در کنار اطلاع‌رسانی صحیح، برای ایجاد آرامش و کاهش نگرانی‌های عمومی نیز تلاش داشته باشند.

الماسی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: شرایط نظام بین‌الملل دستخوش تغییرات جدی شده و تحولات منطقه‌ای، بسیاری از معادلات گذشته را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی با اتکا به مردم و نیروهای مسلح خود ایستادگی کرده است و حفظ وحدت، انسجام، برادری و حمایت از نیروهای مسلح باید مورد توجه همه باشد.

فرماندار پاوه در بخش دیگری از سخنان خود به احتمال محدودیت‌های انرژی در زمستان پیش‌رو اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، ممکن است در فصل زمستان با محدودیت‌هایی در حوزه گاز مواجه شویم و ضروری است مردم در مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند.

الماسی افزود: حتی کاهش دو درجه‌ای دمای منازل یا خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌هایی که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌تواند در مدیریت مصرف گاز مؤثر باشد و مشارکت عمومی در این زمینه به عبور از شرایط پیش‌رو کمک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای خارجی تصریح کرد: دولت با برنامه‌ریزی و تلاش در حال پیگیری مسائل است و امیدواریم استمرار این اقدامات به ایجاد ثبات مطلوب در شرایط اقتصادی کشور منجر شود.

فرماندار پاوه در پایان بار دیگر بر ضرورت وحدت و همدلی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و برادری نیاز داریم و باید در کنار نیروهای مسلح و پشتیبان آنان باشیم.