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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

فرماندار پاوه: جانفدا باید به فرهنگ اجتماعی تبدیل شود

فرماندار پاوه: جانفدا باید به فرهنگ اجتماعی تبدیل شود

کرمانشاه - فرماندار پاوه بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، حمایت از نیروهای مسلح و نقش‌آفرینی همه اقشار جامعه برای عبور از شرایط موجود تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه، فرزاد الماسی در همایش بزرگ «جانفدا» با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام، اظهار کرد: مفهوم جانفدایی تنها به حضور نیروهای نظامی در میدان نبرد محدود نمی‌شود و هر فرد باید متناسب با مسئولیت و توان خود برای دفاع از کشور و خدمت به مردم نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به فداکاری نیروهای مسلح افزود: جوانانی در میدان نبرد حضور دارند که با آگاهی از خطرات موجود، جان خود را برای دفاع از دین، وطن و امنیت مردم در طبق اخلاص گذاشته‌اند و این موضوع مسئولیت سایر اقشار جامعه را نیز دوچندان می‌کند.

فرماندار پاوه تصریح کرد: افرادی که در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اجرایی و فرهنگی فعالیت می‌کنند باید به سهم خود یک «جانفدا» باشند و برای خدمت به مردم و عبور کشور از شرایط موجود احساس مسئولیت کنند.

الماسی با تأکید بر اینکه جانفدایی باید به یک فرهنگ اجتماعی تبدیل شود، گفت: مسئولان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی، هر یک متناسب با جایگاه و توان خود در این مسیر مسئولیت دارند.

وی ادامه داد: مسئولان باید با توجه به وظایف، اختیارات و شرایط موجود، تمام توان خود را برای خدمت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی به کار گیرند و در انجام مسئولیت‌های خود از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

فرماندار پاوه همچنین نقش رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی را در شرایط کنونی مهم دانست و خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید با تلاش مستمر، واقعیت‌های کشور و میدان را به درستی برای جامعه تبیین کنند و در کنار اطلاع‌رسانی صحیح، برای ایجاد آرامش و کاهش نگرانی‌های عمومی نیز تلاش داشته باشند.

الماسی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اظهار کرد: شرایط نظام بین‌الملل دستخوش تغییرات جدی شده و تحولات منطقه‌ای، بسیاری از معادلات گذشته را تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی با اتکا به مردم و نیروهای مسلح خود ایستادگی کرده است و حفظ وحدت، انسجام، برادری و حمایت از نیروهای مسلح باید مورد توجه همه باشد.

فرماندار پاوه در بخش دیگری از سخنان خود به احتمال محدودیت‌های انرژی در زمستان پیش‌رو اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط کشور، ممکن است در فصل زمستان با محدودیت‌هایی در حوزه گاز مواجه شویم و ضروری است مردم در مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند.

الماسی افزود: حتی کاهش دو درجه‌ای دمای منازل یا خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق‌هایی که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌تواند در مدیریت مصرف گاز مؤثر باشد و مشارکت عمومی در این زمینه به عبور از شرایط پیش‌رو کمک خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی، تحریم‌ها و فشارهای خارجی تصریح کرد: دولت با برنامه‌ریزی و تلاش در حال پیگیری مسائل است و امیدواریم استمرار این اقدامات به ایجاد ثبات مطلوب در شرایط اقتصادی کشور منجر شود.

فرماندار پاوه در پایان بار دیگر بر ضرورت وحدت و همدلی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و برادری نیاز داریم و باید در کنار نیروهای مسلح و پشتیبان آنان باشیم.

کد مطلب 6971783

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