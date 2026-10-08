به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه یک‌روزه «خط نصر» با حضور ۵۰ تن از هنرمندان خوشنویس، با هدف روایت معانی متعالی پیروزی و گشایش، صبح پنجشنبه ۱۶ مهر آغاز به کار کرد.

این رویداد که با همکاری انجمن خوشنویسان ایران و مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری سازماندهی شده است، فراتر از یک تمرین هنری، پاسخی هنری به نیاز روز جامعه برای بازخوانی مفاهیم نصرت و ایستادگی است.

حسین غلامی هنرمند خوشنویس و مدیر گروه خوشنویسی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، در افتتاحیه این کارگاه گفت: سوره مبارکه نصر، تنها روایتی از یک پیروزی نیست، بلکه تجلی لحظه‌ای است که انسان پس از گشایش، با فروتنی در برابر حقیقت بزرگ‌تر، سر به ستایش می‌برد.

وی بیان کرد: در شرایط کنونی، هنرمندان باید با استفاده از زبان هنر، از پایداری ملت و ارزش‌های میهن اسلامی دفاع کنند.

غلامی تاکید کرد: در این کارگاه، هنرمندان با نگاهی متفاوت به آیات این سوره، تلاش خواهند کرد تا پیوند میان گذشته، هنر و واقعیت‌های امروز را در قالب نقش‌هایی ماندگار برقرار کنند.

پس از صحبت‌های غلامی، هنرمندان کار خود را در فضای گالری عالی و گالری خانه عکاسان آغاز کردند.

در این کارگاه یک روزه، هنرمندانی چون حمید احمدی، مجتبی ابراهیمی رومنجان، سیدمحمود ابوالقاسمی، محمدصادق احدپور، محمد البرزی، بابک البرزنیا، نیما الیکایی، علیرضا امین‌مقدم، عارف براتی، شکرالله برومند، مسعود پورزارعی، میکائیل پیران، حکیمه پوریزدان‌پرست، محسن جدیدی، مجید جدیدی، رضا جعفرپور، سیدمرتضی جعفری، محمدحسن جانفدا، آزاده جوادیان، حمیده جوکار، محمد جوادزاده، ابراهیم حبیبی، مهدی حاجی‌محمدی فریمانی، علیرضا خدامرادی، حسن حسین‌نژاد، مجید خواجگان، علی رضائیان، محمدمهدی رضائی‌خواه، خسرو روشن، رضا زدوار، سعیدرضا زمزیا، عبدالله ستارپور، عطاءالله سرمدی، عباس سلطان‌آبادی، کمال سلیمانی‌نیا، غلامرضا سپهری، حسین سیفی، مهدی سهرابی، محسن شیرخانی، هانیه شرار، محمد شهبازی، ازهار شرکاء، مسعود صالحی، علی صلاحی، علی‌اشرف صندوق‌آبادی، رضا صفری، حسین غلامی، سیدعلی فخاری، مجید فدائی‌منش، حامد فقیهی، آرمان فتحی، فرض‌الله فیضی، حسن قاسمی، هادی قاسمی، میرجلیل قاسمی، پیمان قیاسوند، محمدعلی قربانی، هادی کرمانی، عبدالله کلهری، علی گنجی، عبدالرضا گرگانی، سیدعلیرضا مطلبی، اعظم مدرسی، محمدمهدی میرزایی، علی مهری، میرحیدر موسوی، محمدسعید نقاشیان، امیرعباس نصیری، علی‌اصغر نظری، صفر نورزاد، حشمت‌الله نوروزی، مریم همایونی و آرش یعقوبی، حضور دارند.