به گزارش خبرنگار مهر،حمید مطهری پنجشنبه شب پس از دیدار تیمش مقابل مس شهر بابک در نشست خبری، اظهار کرد: این پیروزی را به هواداران خوبمان تقدیم می‌کنم و همیشه به نیکی از آن‌ها یاد می‌کنم.

وی بیان کرد: از بازیکنان پرتلاشم که امروز از نظر تاکتیکی فوق‌العاده بودند قدردانی می‌کنم. امروز یک فوتبال شناور را به نمایش گذاشتیم و تنها یک موقعیت ایستگاهی به حریف دادیم که منجر به دریافت گل شد و واقعاً شوکه شدیم.

سرمربی فولاد خوزستان با اشاره به فرصت‌های از دست رفته گفت: پیش از دریافت گل می‌توانستیم حتی گل‌های سوم و چهارم را هم به ثمر برسانیم. به هر حال باید با تعداد گل‌های بیشتری بازی را می‌بردیم. بازیکنانم در محوطه جریمه باید تمرکز بیشتری داشته باشند و از موقعیت‌ها استفاده کنند. در دو سه صحنه گلر حریف خوب عمل کرد اما همه جوره از نظر تاکتیکی خودمان را به حریف تحمیل کرده بودیم.

مطهری در مورد وضعیت تیم افزود: ما می‌توانستیم خطوط دفاعی حریف را بشکنیم و تیم ما یک تیم با کیفیت است. فقط تا آخر امشب می‌توانیم شاد باشیم و باید خودمان را برای بازی بعدی برابر ملوان آماده کنیم. همچنین گل امیرحسین جولانی واقعاً حرفه‌ای و بی‌نظیر بود.

وی درباره قاسم لطیفی توضیح داد: با توجه به فشاری که در بازی‌های ناگویا به او آمده بود ترجیح دادیم از ابتدا از این بازیکن استفاده نکنیم.

سرمربی فولاد خوزستان در پایان درباره وضعیت محمد قریشی که در ثانیه‌های پایانی نیمه نخست دچار مصدومیت شد، بیان کرد: متأسفانه قریشی در همسترینگ احساس درد داشت ولی باید بگویم بسیار با غیرت و پرتلاش است و احساس می‌کنم فشار زیادی به خود وارد می‌کند. البته همه بازیکنان من با غیرت بازی می‌کنند. فکر می‌کنم همسترینگ او دچار کشیدگی شده است ولی باید ام آر آی بدهد تا وضعیت او مشخص شود.