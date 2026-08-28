هواداران ما در برابر استقلال تهران درجه یک بودند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری جمعه شب در نشست خبری برگزار شده پس از دیدار فولاد و استقلال اظهار کزد: حضور پرشور هواداران در ورزشگاه، حتی از مسیرهای پیاده و دوردست، بسیار احساسی بود و من از تمامی آنها سپاسگزارم.
وی با تحلیل روند بازی و کیفیت تقابل دو تیم افزود: این مسابقه یکی از دیدنیترین بازیهای لیگ تا این لحظه بود که با تمرکز بر جنبههای تاکتیکی برگزار شد. اگرچه دفاع در برابر استقلال دشوار است اما بازیکنان من نظم تاکتیکی قابل قبولی داشتند و سعی کردند از فضاهای پشت هافبکهای حریف بهره ببرند.
مطهری در ادامه با اشاره به ویژگیهای تیم حریف تصریح کرد: استقلال در سه بازی گذشته هفت گل به ثمر رسانده و خط حمله آنها بسیار فعال است؛ به همین دلیل در برخی برهها کیفیت آنها باعث شد ما برای جلوگیری از آسیب، به عقبنشینی و کنترل بازی روی بیاوریم.
سرمربی فولاد خوزستان در پاسخ به سوالی درباره مصدومیت ناگهانی قریشی در مرحله گرم کردن گفت: نبود دفاع وسط در تیمی که با سختی کار میکند، ضربه بزرگی بود، اما با جایگزینی سریع ساعدی، بازیکن جوان ما با غیرت خود مسئولیت سنگین را پذیرفت و کار فوقالعادهای انجام داد.
وی در پایان با تمجید از روحیه بازیکنان افزود: تیمهای بزرگ آنهایی هستند که بتوانند بحرانهای ناگهانی را مدیریت کنند و اجازه ندهند چنین اتفاقاتی بر روند بازی اثر منفی بگذارد؛ بازیکنان من امروز بزرگی خود را نشان دادند.
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