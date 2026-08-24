مطهری: اگر هواداران به نفتیها فحاشی کردند ازمردم آبادان عذرخواهی میکنم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری شامگاه دوشنبه پس از پیروزی سه بر صفر تیمش مقابل صنعت نفت در آبادان در نشست خبری اظهار کرد: از هواداران خوب فولاد که مانند همیشه تیم خود را تشویق کردند تشکر می‌کنم. همه دستورات تاکتیکی در زمین اجرا شد و بازیکنان و کادر فنی برای این موضوع تلاش کردند.

وی افزود: با توجه به فشردگی مسابقات، باید آنالیز قوی از حریف داشته باشیم. در نیمه نخست آیتم‌های مختلفی را اجرا کردیم و در نیمه دوم نیز تلاش کردیم نبض بازی را در اختیار داشته باشیم و از گل‌های خود مراقبت کنیم.

سرمربی فولاد خوزستان با اشاره به شرایط صنعت نفت آبادان گفت: از هواداران نفت آبادان می‌خواهم از کادر فنی خود حمایت کنند. این تیم کادر فنی خوبی دارد و فوتبال فقط سه بازی نیست؛ قطعاً در آینده نتایج بهتری خواهند گرفت. صنعت نفت تیم هم‌استانی ماست و به همین دلیل این موضوع را مطرح می‌کنم.

مطهری ادامه داد: از مدیران فولاد تشکر می‌کنم که همیشه یاور ما بوده‌اند. حتی با وجود اتفاقات تلخ جنگ تحمیلی که برای کارخانه رخ داد، مدیران فولاد همواره از تیم حمایت کرده‌اند.

وی درباره شرایط هفته گذشته فولاد گفت: هفته قبل حق تیم ما سه امتیاز بود اما مسائل داوری رقم دیگری زد. تلاش کردیم با تمرکز بیشتر آن نتیجه را جبران کنیم و بازیکنانم نهایت تلاش خود را انجام دادند و صادقانه بازی کردند که به آنها خسته‌نباشید ویژه می‌گویم.

سرمربی فولاد درباره حواشی ایجادشده در ورزشگاه و رفتار هواداران گفت: اگر هواداران فولاد به نفتی‌ها فحاشی کردند، از مردم خوب آبادان عذرخواهی می‌کنم.

وی درباره اهداف فولاد در ادامه فصل نیز اظهار کرد: من آدم ایده‌آل‌گرا هستم و دوست دارم برای بالای جدول بجنگیم اما باید منطقی باشیم. دوست داریم برای رتبه‌های بالای جدول تلاش کنیم و سعی می‌کنیم بیشتر در زمین حرف بزنیم تا بیرون از زمین.

مطهری با اشاره به شرایط آب‌وهوایی آبادان گفت: در این دما بازی کردن واقعاً سخت بود. دفاع تیمی بسیار خوبی داشتیم و باید از همین حالا خودمان را برای بازی بعد آماده کنیم.

وی در پایان گفت: تیم واقعی هستیم و حضور رامین رضاییان نیز قطعاً تأثیرگذار خواهد بود.