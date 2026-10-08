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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۴

خروش مردم خمین در شب ۲۲۲ تجدید بیعت با رهبری

خروش مردم خمین در شب ۲۲۲ تجدید بیعت با رهبری

خمین- در این ویدئو خروش مردم خمین در شب ۲۲۲ تجدیدبیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6972182

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