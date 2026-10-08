https://mehrnews.com/x3dgSs ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۴ کد مطلب 6972182 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۴ خروش مردم خمین در شب ۲۲۲ تجدید بیعت با رهبری خمین- در این ویدئو خروش مردم خمین در شب ۲۲۲ تجدیدبیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6972182 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری شکوه وفاداری مردم محلات در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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