https://mehrnews.com/x3dhCx ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۴ کد مطلب 6973950 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۴ شکوه وفاداری مردم محلات در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب محلات- در این ویدئو شکوه وفاداری مردم محلات در شب ۲۲۴ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6973950 کپی شد مطالب مرتبط ۲۲۳ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب خروش مردم خمین در شب ۲۲۲ تجدید بیعت با رهبری تجدید میثاق مردم محلات با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۵ حماسه و ایستادگی میدانداری و شکوه همبستگی محلاتیها با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۲۲۲ نمایش اقتدار و اتحاد سلماسیها در موج ۲۲۴ شبهای مقاومت ملی تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبری گرگانیها زیر باران هم پرچم جمهوری اسلامی را برافراشته نگه داشتند گالیکشیها در تجمع شبانه بر عهد خود ایستادند برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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