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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۵۴

شکوه وفاداری مردم محلات در تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب

شکوه وفاداری مردم محلات در تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب

محلات- در این ویدئو شکوه وفاداری مردم محلات در شب ۲۲۴ تجدیدمیثاق با آرمان‌های انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6973950

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