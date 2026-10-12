https://mehrnews.com/x3djwK ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۱ کد مطلب 6976116 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۱ تداوم مقاومت و ایستادگی مردم محلات در شب ۲۲۶ حمایت از وطن محلات- در این ویدئو تداوم مقاومت و ایستادگی مردم محلات در شب ۲۲۶ حمایت از وطن را ملاحظه می کنید. دریافت 12 MB کد مطلب 6976116 کپی شد مطالب مرتبط تجدید میثاق مردم محلات با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۵ حماسه و ایستادگی ۲۲۴ شب پایداری در خمین؛ عهدی که با آفتاب ولایت گره خورد ۲۲۳ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب خروش مردم خمین در شب ۲۲۲ تجدید بیعت با رهبری برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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