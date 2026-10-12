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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۱

تداوم مقاومت و ایستادگی مردم محلات در شب ۲۲۶ حمایت از وطن

تداوم مقاومت و ایستادگی مردم محلات در شب ۲۲۶ حمایت از وطن

محلات- در این ویدئو تداوم مقاومت و ایستادگی مردم محلات در شب ۲۲۶ حمایت از وطن را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6976116

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