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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۸

بازگشت ناو فرسوده لینکلن به سواحل آمریکا

بازگشت ناو فرسوده لینکلن به سواحل آمریکا

ناو فرسوده آبراهام لینکلن بعد از یک دوره مأموریت طولانی و حواشی جنجالی به سواحل آمریکا بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ناو فرسوده آبراهام لینکلن بعد از یک مأموریت طولانی در سواحل غربی آمریکا پهلو گرفت. خانواده های نظامیان مستقر در این ناو در بندر سن دیگو واقع در ایالت کالیفرنیا بعد از گذشت حدود یک سال منتظر دیدن آنها بودند چرا که پیشتر گزارشات متعددی در خصوص اوضاع روانی نامطلوب این نظامیان و تلاش برای خودکشی منتشر شده بود.

ناو لینکلن در نوامبر ۲۰۲۵ کالیفرنیا را به سمت دریای چین جنوبی ترک کرد و بعد برای شرکت در تجاوز علیه ایران به منطقه اعزام شد.

مأموریت بیش از ۲۵۰ روزه این ناو در آب های منطقه باعث فرسوده شدن آن و ایجاد شرایط نامطلوب روانی برای نظامیان آمریکایی شد به طوری که چند تن از آنها برای خودکشی تلاش کردند.

کد مطلب 6972254

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      10 3
      پاسخ
      اَبر پشکل شکست سختی از کشوری که پنجاه سال تحت شدید ترین تحریم ها قرار دارد خورده است و حیثیت و آبروی نداشته ی خود را به حراج گذاشت

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