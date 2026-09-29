به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هیل گزارش داد که ناو هواپیمابر آمریکایی تئودور روزولت روز یکشنبه گذشته پایگاه سن دیگو را ترک کرد و در راه منطقه است.

سخنگوی ناوگان آمریکا در اقیانوس آرام اعلام کرد که روزولت یک مأموریت عادی و روتین را در چارچوب مسئولیت ناوگان سوم ایفا می کند.

قرار است این ناو جایگزین ناو یو اس اس جورج واشنگتن شود که در حال حاضر در ژاپن مستقر است و ماه گذشته به منطقه تحت مسؤولیت فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعزام شده بود.

یک ماه قبل مقامات نیروی دریایی آمریکا اعلام کردند ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت و خدمه ۵ هزار نفری آن طی هفته‌های آینده مأموریت استقرار در خاورمیانه را آغاز خواهند کرد که انتظار می‌رود دست کم هفت ماه ادامه داشته باشد.

این اقدام در شرایطی انجام می شود که نیروی دریایی آمریکا همچنان با پیامدهای بحران در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در منطقه روبه رو است. این ناو در جریان این مأموریت بیش از ۲۵۰ روز را در دریا سپری کرد و حتی یک بار نیز در هیچ بندری پهلو نگرفت.

این مأموریت طولانی نگرانی هایی درباره وضعیت سلامت روانی ملوانان از جمله تلاش برخی از آنها برای خودکشی یا کمبود برخی تجهیزات و اقلام مورد نیاز در این ناو ایجاد کرد.