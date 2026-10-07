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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

فاکس نیوز: تنها یک ناو آمریکایی در منطقه باقی مانده است

فاکس نیوز: تنها یک ناو آمریکایی در منطقه باقی مانده است

شبکه فاکس نیوز از باقی ماندن تنها یک ناوهواپیمابر آمریکایی در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فاکس نیوز آمریکا گزارش داد که ناوهواپیمابر جورج واشنگتن در حال حاضر تنها ناو آمریکایی باقی مانده در خاورمیانه بوده و اکنون در دریای عرب مستقر است.

بر اساس این گزارش، ناو هواپیمابر جورج بوش و ناوشکن دیلبرت د بلاک منطقه را ترک کرده و وارد سواحل تایلند شدند.

ناو جورج واشنگتن اوت گذشته وارد دریای عرب شد.

سال جاری ناوهای هواپیمابر آمریکایی شاهد طولانی ترین مأموریت های دریایی خود بودند به طوری که ناو آبراهام لینکلن به دلیل این مأموریت طولانی و مشارکت در تجاوز علیه ایران دچار فرسودگی شدید و مشکلات داخلی عدیده ای شد.

کد مطلب 6970350

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