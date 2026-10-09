محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعات بعد از ظهر دیروز شاهد بارش‌های رگباری و موقت باران در برخی مناطق نیمه شمالی و شرقی استان بودیم که بیشترین میزان بارش‌ها با ۲ میلی‌متر از شهرستان‌های رزن، قهاوند و کبودرآهنگ گزارش شده است.

وی با اشاره به آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی افزود: وضعیت جوی استان در روزهای آینده عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر با افزایش ابر و افزایش سرعت باد مواجه خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه احتمال بارش‌های پراکنده در نقاطی از استان به‌ویژه در مناطق نیمه شرقی در امروز و فردا دور از انتظار نیست، خاطرنشان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه نیز آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود و انتظار بارش قابل ملاحظه‌ای برای این ایام پیش‌بینی نمی‌شود.

وی با اشاره به تغییرات دمایی استان تصریح کرد: از نظر دمایی ثبات نسبی در دمای امشب و فردا شب حاکم است اما برای صبح یکشنبه دمای کمینه در اکثر نقاط استان بین ۲ تا سه درجه کاهش خواهد داشت و در برخی مناطق به پنج تا ۶ درجه بالای صفر می‌رسد.

باقری شکیب افزود: روز گذشته بیشینه دمای ثبت شده در ملایر، فامنین، همدان و بهار با ۲۶ درجه سانتی‌گراد بود و صبح امروز کمینه دمای استان از بهار با هفت درجه سانتی‌گراد گزارش شد و دمای هوای همدان در گرم‌ترین ساعات ۲۶ درجه و در خنک‌ترین ساعات به هشت درجه سانتی‌گراد رسید.

وی در پایان تاکید کرد: براساس پیش‌بینی‌ها در هفته آینده نیز انتظار بارش قابل ملاحظه‌ای در سطح استان نداریم و بارش‌های احتمالی عمدتا در حد بارش‌های خفیف و پراکنده در ساعات بعد از ظهر خواهد بود.