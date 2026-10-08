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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۱

هشدار هواشناسی گلستان؛ بارش، رعدوبرق و وزش باد از جمعه

هشدار هواشناسی گلستان؛ بارش، رعدوبرق و وزش باد از جمعه

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از فعالیت سامانه بارشی در استان از عصر جمعه خبر داد و گفت: این سامانه تا یکشنبه در گلستان فعال است.

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار جوی سطح زرد شماره ۵۰ اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی از عصر جمعه ۱۷ مهرماه در استان آغاز می‌شود و تا یکشنبه ۱۹ مهرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: فعالیت این سامانه در نقاط مختلف گلستان با بارندگی، رگبار و رعدوبرق، پدیده مه و وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد بود و روز جمعه نیز در برخی مناطق احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گلستان با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی، احتمال آبگرفتگی برخی معابر، افزایش سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، اختلال در تردد جاده‌ای و وقوع صاعقه وجود دارد.

کمالی از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی، از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام رانندگی نیز احتیاط بیشتری داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی تأکید کرد و گفت: شهروندان باید با توجه به شرایط ناپایدار جوی، تمهیدات پیشگیرانه لازم را در نظر بگیرند.

کد مطلب 6972101

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    نظرات

    • Ali IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      این دو روز خیلی گرم و رطوبت کلافه کننده بودش

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