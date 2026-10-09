به گزارش خبرگزاری مهر، مجید بیجندی اظهار کرد: ال‌نینو یکی از پدیده‌های مهم اقلیمی جهان است که می‌تواند از طریق تغییر الگوهای گردش عمومی جو، بر توزیع دما و بارش در مناطق مختلف اثرگذار باشد؛ با این حال، وقوع ال‌نینوی قوی به معنای افزایش قطعی بارش در استان هرمزگان نیست.

وی افزود: بررسی شرایط بارشی استان نیازمند تحلیل هم‌زمان وضعیت اقیانوس هند، نوسانات درون‌فصلی جو، الگوهای سینوپتیکی و خروجی مدل‌های پیش‌بینی فصلی و کوتاه‌مدت است.

بیجندی با تأکید بر اهمیت آمادگی پیشگیرانه دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: با توجه به احتمال تغییر الگوهای بارشی و وقوع رخدادهای حدی، ضروری است دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت بحران، منابع آب، کشاورزی، راه و شهرسازی و مدیریت شهری، ضمن توجه به هشدارهای رسمی هواشناسی، اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌پذیری و ارتقای آمادگی را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل هواشناسی استان با پایش مستمر شاخص‌های اقلیمی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های جهانی و منطقه‌ای، تحولات مؤثر بر شرایط جوی استان را بررسی کرده و نتایج را از طریق گزارش‌های تخصصی، اطلاعیه‌ها و هشدارهای رسمی در اختیار مسئولان و عموم مردم قرار خواهد داد.