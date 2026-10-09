به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که هم‌زمان با روز جمعه، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف استان سمنان پیش‌بینی می‌شود و روند کاهشی دمای هوا نیز ادامه خواهد داشت.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، امروز جمعه در مناطق مختلف استان سمنان شاهد افزایش ابر و وزش باد خواهیم بود و در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق مرکزی و شمالی، بارش باران و رگبارهای پراکنده دور از انتظار نیست.

بارش‌های پراکنده در مرکز استان سمنان نیز پیش‌بینی شده است؛ همچنین روند کاهش دمای هوا در روز جمعه ادامه می‌یابد و برای روز شنبه نیز بارش باران در بخش‌هایی از استان، به‌ویژه دامغان، شاهرود و میامی، پیش‌بینی شده است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، در شهر سمنان افزایش ابر، بارش باران و رگبار پراکنده رخ خواهد داد. بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان برای امروز جمعه، هفدهم مهرماه، به‌ترتیب ۳۱ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر اعلام شده است.

در دامغان نیز افزایش ابر، وزش باد و بارش باران، به‌ویژه در مناطق شمالی و کوهستانی، پیش‌بینی می‌شود. در مقابل، برای ایوانکی و آرادان وزش باد، گردوخاک، افزایش ابر و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست.

پیش‌بینی هواشناسی برای شاهرود نیز حاکی از افزایش ابر، وزش باد و بارش باران به‌صورت رگبار پراکنده، به‌ویژه در نیمه شمالی و ارتفاعات این شهرستان، است. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای امروز ۲۸ و ۱۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر اعلام شده است. بارش باران در شاهرود و دامغان طی روز شنبه نیز پیش‌بینی می‌شود.

در میامی نیز طی روزهای جمعه و شنبه افزایش ابر، وزش باد و بارش باران مورد انتظار است. برای شهمیرزاد و مهدی‌شهر نیز افزایش ابر، وزش باد و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی شده است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، روز شنبه در بیشتر نقاط استان سمنان احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق و بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد. همچنین دمای هوا در این روز بین سه تا چهار درجه سانتی‌گراد کاهش خواهد یافت.