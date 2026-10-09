به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که جنگنده های سعودی بامداد امروز جمعه چندین نوبت مناطق مختلف صنعاء پایتخت یمن را بمباران کردند.

این حملات وحشیانه باعث برجای ماندن خسارت های شدید به خانه های شهروندان یمنی شده است.

همچنین گزارش شده که حملات جنگنده های سعودی باعث تخریب کامل ۲ کارگاه بافندگی و تولید مواد ساختمانی در صنعاء شده است.

شب گذشته نیز رسانه‌های یمن از اجرای حملات هوایی گسترده توسط جنگنده‌های عربستان سعودی به مناطق مختلف این کشور خبر دادند.

جنگنده‌های سعودی با هدف قرار دادن بخش «الشمایتین» در جنوب استان تعز، مناطقی همچون الزکیره، المساحین و الزعازع را مورد هدف قرار دادند.

همزمان، در شمال و شمال‌غربی صنعا نیز حملات هوایی با هدف تخریب زیرساخت‌ها صورت گرفت. کارخانه تولید اسفنج و مصالح ساختمانی «سماء النهضه» در منطقه الجمانه نیز زیر آتش رفت.