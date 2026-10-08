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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۹

هشدار یمن به شرکت‌های هواپیمایی: حریم هوایی عربستان ناامن است

هشدار یمن به شرکت‌های هواپیمایی: حریم هوایی عربستان ناامن است

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه دولت یمن با هشدار به شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرد که حریم هوایی عربستان، به استثنای آسمان مکه و مدینه، صحنه عملیات نیروهای یمنی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه دولت یمن در بیانیه‌ای از شرکت‌های هواپیمایی خواست هشدارهای صادرشده درباره حریم هوایی عربستان را جدی گرفته و از نادیده گرفتن آن خودداری کنند.

این مرکز تاکید کرد که آسمان عربستان به استثنای حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره، در چارچوب عملیات نیروهای یمنی قرار دارد.

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه دولت یمن همچنین اعلام کرد که مسئولیت هرگونه خطر یا پیامد ناشی از بی‌توجهی به این هشدار و ادامه تردد در مناطق تعیین‌شده را نمی‌پذیرد.

بر اساس این بیانیه، هشدار مذکور تا اطلاع ثانوی معتبر خواهد بود و هرگونه تحول جدید در این زمینه نیز در صورت وقوع اعلام خواهد شد.

پیش از این نیز «عمر البخیتی» سخنگوی دولت یمن اعلام کرد که آسمان و فرودگاه‌های عربستان به بخشی از صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن تبدیل شده است.

البخیتی از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای حفظ امنیت خود و مسافران، از فرودگاه‌های عربستان دوری کنند.

وی همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی عربستان خواست مناطقی را که از سوی نیروهای مسلح یمن به عنوان اهداف اعلام شده است، ترک کنند.

کد مطلب 6972209

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