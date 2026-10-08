به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه دولت یمن در بیانیه‌ای از شرکت‌های هواپیمایی خواست هشدارهای صادرشده درباره حریم هوایی عربستان را جدی گرفته و از نادیده گرفتن آن خودداری کنند.

این مرکز تاکید کرد که آسمان عربستان به استثنای حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره، در چارچوب عملیات نیروهای یمنی قرار دارد.

مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه دولت یمن همچنین اعلام کرد که مسئولیت هرگونه خطر یا پیامد ناشی از بی‌توجهی به این هشدار و ادامه تردد در مناطق تعیین‌شده را نمی‌پذیرد.

بر اساس این بیانیه، هشدار مذکور تا اطلاع ثانوی معتبر خواهد بود و هرگونه تحول جدید در این زمینه نیز در صورت وقوع اعلام خواهد شد.

پیش از این نیز «عمر البخیتی» سخنگوی دولت یمن اعلام کرد که آسمان و فرودگاه‌های عربستان به بخشی از صحنه عملیات نیروهای مسلح یمن تبدیل شده است.

البخیتی از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای حفظ امنیت خود و مسافران، از فرودگاه‌های عربستان دوری کنند.

وی همچنین از کارکنان تأسیسات نفتی عربستان خواست مناطقی را که از سوی نیروهای مسلح یمن به عنوان اهداف اعلام شده است، ترک کنند.