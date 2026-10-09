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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

ضربه سنگین به مزدوران سعودی در تعز؛ ده‌ها تن کشته و زخمی شدند

ضربه سنگین به مزدوران سعودی در تعز؛ ده‌ها تن کشته و زخمی شدند

منابع خبری به پیشروی های جدید نیروهای مسلح یمن مقابل مزدوران وابسته به عربستان در تعز اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین تاکید کرد که بعد از وقوع درگیری های شدید مزدوران وابسته به عربستان از منطقه جبل حبشی در تعز بیرون رانده شدند.

وی اضافه کرد که مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح یمن بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مربع است. این مناطق به مساحت تحت کنترل نیروهای یمنی در امتداد ساحل غربی از المخا گرفته تا ذوب باب و باب المندب(۵۰۰۰ کیلومتر) اضافه می شود.

همچنین یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: مزدوران وابسته به عربستان در جنوب باب المندب که از لحج آمده بودند هدف قرار گرفتند و ده ها تن از آنها کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 6972407

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