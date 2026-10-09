اعتراف عربستان به وقوع ۲ حمله علیه فرودگاه ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان هواپیمایی عربستان اعلام کرد که فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض روز پنجشنبه هدف ۲ حمله قرار گرفت.

این سازمان اضافه کرد که در حمله نخست تأسیسات وابسته به فرودگاه و در حمله دوم یک هواپیمای متعلق به خطوط هوایی عربستان هدف قرار گرفتند.

ساعاتی قبل نیز منابع آگاه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که دست کم یک هواپیما در فرودگاه ملک خالد ریاض بعد از چند ساعت از وقوع انفجارهای مهیب در این فرودگاه به شدت آسیب دیده است.

رویترز نیز به نقل از سه منبع اعلام کرد که دود مشاهده شده در فرودگاه ریاض از یک هواپیما برخواسته بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن شب گذشته اعلام کرد: ما شامگاه پنج‌شنبه فرودگاه ملک خالد در ریاض را با دو موشک کروز، فرودگاه نجران را با یک موشک بالستیک و پایگاه هوایی در خمیس مشیط را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادیم.

سرتیپ یحیی سریع در بخش دیگری از پیام خود که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، افزود:‌ این حملات به لطف خدا با دقت و اصابت مستقیم انجام شد و موجب اختلال در تردد هوایی در دو فرودگاه و وارد آمدن خسارت به آنها و پایگاه هوایی شد.

رسانه ها نیز اعلام کردند که دستکم سه هواپیما در حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ریاض آسیب دیدند که یکی از آنها به شدت تخریب شده است.