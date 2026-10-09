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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۴:۴۷

عربستان پایتخت و چندین استان یمن را هدف حملات هوایی قرار داد

عربستان پایتخت و چندین استان یمن را هدف حملات هوایی قرار داد

در پی تشدید تنش‌ها، جنگنده‌های عربستان سعودی با حملات هوایی پیاپی، مناطقی در صنعا، تعز، صعده، إب و الحدیده را هدف قرار دادند که طی آن تأسیسات صنعتی و شبکه‌های مخابراتی نیز آسیب دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یمنی سبأ، رسانه‌های یمن از اجرای حملات هوایی گسترده توسط جنگنده‌های عربستان سعودی به مناطق مختلف این کشور خبر دادند.

بر اساس گزارش‌های رسیده، این حملات طیف وسیعی از مناطق جغرافیایی شامل پایتخت، استان‌های استراتژیک و مناطق ساحلی را در بر گرفته است.

بر پایه گزارش‌های میدانی، جنگنده‌های سعودی با هدف قرار دادن بخش «الشمایتین» در جنوب استان تعز، مناطقی همچون الزکیره، المساحین و الزعازع را مورد هدف قرار دادند.

همزمان، در شمال و شمال‌غربی صنعا نیز حملات هوایی با هدف تخریب زیرساخت‌ها صورت گرفت؛ از جمله هدف قرار گرفتن کارخانه تولید اسفنج و مصالح ساختمانی «سماء النهضه» در منطقه الجمانه.

گزارش‌ها حاکی از آن است که حملات عربستان تنها به مناطق داخلی محدود نشده و زیرساخت‌های حیاتی را نیز هدف قرار داده است.

در همین راستا، فرودگاه بین‌المللی الحدیده در ساحل دریای سرخ و همچنین شبکه مخابراتی در مناطق «بنی مطر» در غرب صنعا و «جبل بَرَد» در استان ریمه، هدف حملات پیاپی جنگنده‌ها قرار گرفتند.

در بخش دیگری از این حملات، جنگنده‌های عربستان سعودی با هدف قرار دادن شهرستان مرزی «الظاهر» در استان صعده و همچنین انجام هفت مرحله بمباران در شهر «یریم» در استان إب، دامنه عملیات خود را گسترش دادند.

این حملات هوایی در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای در یمن با افزایش فعالیت‌های نظامی عربستان در نقاط استراتژیک، به سطحی جدید رسیده است.


کد مطلب 6972223

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    نظرات

    • مرتضی نوروزی IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      1 0
      پاسخ
      انشالله یمنی‌ها پیروزند و راه حق بعد از پایداری تثبیت میشه آنهایی هم که در این راه رفته اند برای هميشه پیروز شدند و متقابلا آنچه از طرف مقابل رفته در فلاکت ابدی گرفتار است

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