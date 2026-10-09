رویکردهای فرهنگی در مقوله حجاب تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محمودآباد با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال حجاب اسلامی اظهار کرد: مسئولان باید وظیفه شرعی و قانونی خود را در این زمینه جدی بگیرند و نسبت به عملکرد خود و مجموعه‌های تحت مدیریتشان احساس مسئولیت داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها افزود: برخورد قاطع با سازمان‌دهندگان ناهنجاری‌ها و در کنار آن، همراهی فرهنگی و اقناعی با عموم جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه محمودآباد با بیان اینکه رعایت حجاب اسلامی موضوعی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت، بر ضرورت هوشیاری در برابر آنچه تلاش‌های پشت‌پرده دشمن برای ترویج ناهنجاری‌ها عنوان کرد، تأکید کرد.

ضرورت اقدام مسئولان برای کنترل تورم و مشکلات اقتصادی

موسوی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، کنترل تورم و مهار افزایش قیمت‌ها را از وظایف مهم مسئولان دانست و بر ضرورت اتخاذ تدابیر عملی برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها تأکید کرد.

وی همچنین بر لزوم نظارت مؤثر بر بازار، مقابله با گران‌فروشی و پیگیری راهکارهای پایدار برای ثبات قیمت‌ها تأکید کرد و خواستار توجه جدی مسئولان به وضعیت معیشت اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه شد.

تأکید بر مقاومت ملت ایران در برابر آمریکا و اسرائیل

امام‌جمعه محمودآباد با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال و عزت ملی، ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های خارجی را ضروری دانست.

وی بر این موضوع تأکید کرد که ملت ایران با حفظ وحدت و اتکا به توان داخلی می‌تواند در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی ایستادگی کند.

موسوی همچنین بر اهمیت حفظ انسجام ملی در برابر اقدامات آمریکا و اسرائیل تأکید کرد و مقاومت در برابر زورگویی و تهدید را عاملی مهم در صیانت از منافع ملی و امنیت کشور دانست.