به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آوج، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، نماز را عاملی برای غفلت‌زدایی و حرکت انسان به سوی کمال دانست.

وی اظهار کرد: یکی از آثار نماز، غفلت‌زدایی از وجود انسان است و نماز جمعه نیز از ذکرهایی است که انسان را از غفلت نجات می‌دهد. عقل، رسول باطنی انسان است و باید با بهره‌گیری از آن در مسیر انسانیت حرکت کرد.

امام‌جمعه آوج افزود: زرق‌وبرق دنیا و پیروی از هوای نفس، انسان را به گمراهی می‌کشاند، اما یاد خداوند می‌تواند او را به بالاترین مراتب انسانی برساند.

موسوی با اشاره به هفته نیروی انتظامی، ضمن تبریک این مناسبت، بر ضرورت قدردانی از تلاش‌های نیروهای انتظامی تأکید کرد و گفت: این نیروها در عرصه‌های مختلف برای تأمین امنیت مردم تلاش می‌کنند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و حمایت خود، در این مسیر همراهشان هستند.

وی با اشاره به شهادت تعدادی از نیروهای انتظامی در حوادث دی‌ماه سال گذشته، اظهار کرد: این عزیزان به شکل فجیعی به دست عوامل داعش به شهادت رسیدند و خانواده‌های صبور آنان نیز در اجر و پاداش خدماتشان شریک هستند.

خطیب جمعه آوج با تأکید بر حقانیت وعده‌های الهی، تحولات و جنگ‌های اخیر را از منظر خود نشانه‌ای از نصرت الهی و ایستادگی ملت ایران دانست.

موسوی اظهار کرد: وعده الهی حق است و ایران در جنگ‌های اخیر با اتکا به نصرت خداوند و توان خود، مسیر مقاومت را ادامه داد و تسلیم نشد.

تأکید بر حضور مردم در صحنه و تقویت مساجد

وی با اشاره به جنگ غزه و تحولات منطقه، مقاومت مردم فلسطین و یمن را نمونه‌هایی از ایستادگی در برابر فشارهای نظامی و سیاسی توصیف کرد و گفت: یمنی‌ها با وجود محدودیت امکانات و برخورداری از ایمان و اراده، توانستند در برابر فشارها ایستادگی کنند.

امام‌جمعه آوج همچنین با انتقاد از حمایت برخی کشورها از اقدامات نظامی علیه یمن، تأکید کرد که همراهی با این اقدامات می‌تواند موجب نارضایتی مردم آن کشورها شود. وی افزود: تلاش برای نگه‌داشتن یمن در فقر و محرومیت نیز نتوانسته اراده مردم این کشور را از میان ببرد.

موسوی با اشاره به ضرورت حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی، بر تداوم و تقویت حضور در خیابان‌ها و میدان‌ها تأکید کرد و گفت: باید به توصیه‌های رهبر انقلاب توجه کنیم و حضور خود را پرشورتر از گذشته ادامه دهیم.

وی با تأکید بر جایگاه مساجد در تربیت دینی جامعه، خواستار اهتمام بیشتر به نماز و حضور جوانان در مساجد و تجمعات مذهبی شد و بیان کرد: نباید جوانان را رها کنیم، بلکه باید از فرصت‌های موجود برای جذب و تربیت دینی آنان بهره ببریم.

خطیب جمعه آوج با اشاره به ناکامی دشمنان در دستیابی به اهداف خود از طریق ترور، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با ترورها می‌تواند به انقلاب اسلامی پایان دهد، اما از باور مردم به استمرار مسیر انقلاب و اعتقاد آنان به عنایت حضرت صاحب‌العصر(عج) غافل بود.

وی در پایان با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره جایگاه ایران، مقاومت مردم و توانمندی‌های کشور تأکید کرد که تلاش قدرت‌های خارجی و برخورداری آنان از تجهیزات نظامی پیشرفته، به‌تنهایی نمی‌تواند اراده ملت‌ها را در هم بشکند.