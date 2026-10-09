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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

هشدار امام جمعه ملارد درباره فضاسازی رسانه‌های معاند

هشدار امام جمعه ملارد درباره فضاسازی رسانه‌های معاند

ملارد- امام جمعه ملارد با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌های معاند، بر ضرورت بصیرت و هوشیاری مردم در برابر فضاسازی رسانه‌هایی که علیه ملت ایران فعالیت می‌کنند، تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته ملارد، با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌های معاند، بر ضرورت شناخت دوست و دشمن و حفظ هوشیاری در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای تأکید کرد.

امام جمعه ملارد اظهار کرد: مردم باید با بصیرت و هوشیاری، دوست و دشمن را بشناسند و تحت تأثیر فضاسازی و سرزنش رسانه‌هایی که علیه ملت ایران فعالیت می‌کنند، قرار نگیرند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های مجموعه فراجا و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی قدردانی کرد و گفت: همه ما مدیون کسانی هستیم که برای برقراری و حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند و آرامش امروز جامعه حاصل مجاهدت و ایستادگی این نیروهاست.

خوبانی با بیان اینکه امنیت یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی است، افزود: تأمین امنیت و اقتدار کشور از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است؛ نعمتی که گاهی اهمیت آن به‌درستی شناخته نمی‌شود و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: انقلاب اسلامی موجب تقویت اقتدار دفاعی کشور شده و ملت ایران توانسته است در برابر قدرت‌های بزرگ و تهدیدهای خارجی ایستادگی کند.

امام جمعه ملارد همچنین با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت کشور گفت: مردم قدر امنیت کشور را می‌دانند و در کنار نیروهای حافظ امنیت ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار حضور مردم در صحنه افزود: نباید میدان را خالی کرد؛ چراکه تداوم این حضور در حفظ اقتدار کشور و ناکامی برنامه‌های دشمنان نقش مؤثری دارد.

خوبانی با اشاره به ابعاد مختلف مجاهدت بیان کرد: مجاهدت تنها به حضور در میدان نبرد محدود نمی‌شود، بلکه انسان مؤمن باید در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مسئولیت‌های اجرایی نیز با روحیه جهادی، ایمان و تقوا عمل کند.

امام جمعه ملارد در پایان خطاب به مسئولان و کارگزاران دولتی و غیردولتی تأکید کرد: ویژگی‌های ایمان، تقوا، عزت و رفتار مسئولانه باید در کارگزاران بیش از دیگران نمود داشته باشد.

وی افزود: مسئولان باید بدانند در برابر مردم چگونه رفتار کنند و در مواجهه با دشمنان چه موضعی داشته باشند.

کد مطلب 6972537

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