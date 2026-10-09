به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی، در خطبه های نماز جمعه این هفته ملارد، با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌های معاند، بر ضرورت شناخت دوست و دشمن و حفظ هوشیاری در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای تأکید کرد.

امام جمعه ملارد اظهار کرد: مردم باید با بصیرت و هوشیاری، دوست و دشمن را بشناسند و تحت تأثیر فضاسازی و سرزنش رسانه‌هایی که علیه ملت ایران فعالیت می‌کنند، قرار نگیرند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های مجموعه فراجا و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی قدردانی کرد و گفت: همه ما مدیون کسانی هستیم که برای برقراری و حفظ امنیت کشور تلاش می‌کنند و آرامش امروز جامعه حاصل مجاهدت و ایستادگی این نیروهاست.

خوبانی با بیان اینکه امنیت یکی از مهم‌ترین نعمت‌های الهی است، افزود: تأمین امنیت و اقتدار کشور از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است؛ نعمتی که گاهی اهمیت آن به‌درستی شناخته نمی‌شود و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: انقلاب اسلامی موجب تقویت اقتدار دفاعی کشور شده و ملت ایران توانسته است در برابر قدرت‌های بزرگ و تهدیدهای خارجی ایستادگی کند.

امام جمعه ملارد همچنین با تأکید بر نقش مردم در حفظ امنیت کشور گفت: مردم قدر امنیت کشور را می‌دانند و در کنار نیروهای حافظ امنیت ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار حضور مردم در صحنه افزود: نباید میدان را خالی کرد؛ چراکه تداوم این حضور در حفظ اقتدار کشور و ناکامی برنامه‌های دشمنان نقش مؤثری دارد.

خوبانی با اشاره به ابعاد مختلف مجاهدت بیان کرد: مجاهدت تنها به حضور در میدان نبرد محدود نمی‌شود، بلکه انسان مؤمن باید در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مسئولیت‌های اجرایی نیز با روحیه جهادی، ایمان و تقوا عمل کند.

امام جمعه ملارد در پایان خطاب به مسئولان و کارگزاران دولتی و غیردولتی تأکید کرد: ویژگی‌های ایمان، تقوا، عزت و رفتار مسئولانه باید در کارگزاران بیش از دیگران نمود داشته باشد.

وی افزود: مسئولان باید بدانند در برابر مردم چگونه رفتار کنند و در مواجهه با دشمنان چه موضعی داشته باشند.