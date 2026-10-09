به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنقروکلیایی، با تشریح برخی اولویت‌های دینی و اجتماعی، موضوعاتی از جمله تقویت بصیرت، ارتقای سواد رسانه‌ای، توجه به ملاحظات حقوقی و امنیتی فعالیت نهادهای قانونی در شرایط بحرانی و رعایت حدود شرعی در برنامه‌های عمومی را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به پیام حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای درباره اهمیت اقامه نماز، توجه به رهنمودهای رهبری را در مسیر زندگی فردی و اجتماعی راهگشا دانست و بر ضرورت پایبندی به آموزه‌های دینی تأکید کرد.

امام جمعه سنقروکلیایی با بیان اینکه آبادانی مساجد تنها به ساخت‌وساز و ظاهر آنها محدود نمی‌شود، اظهار کرد: حضور مردم و برپایی نماز جماعت، نقش اساسی در پویایی این مکان‌های عبادی دارد. وی از مؤمنان خواست حضور در مساجد را به مناسبت‌ها و مراسم ترحیم محدود نکنند و ارتباط مستمر خود را با خانه‌های خدا حفظ کنند.

حجت‌الاسلام رضایی در بخش دیگری از خطبه‌ها، با اشاره به ابعاد جنگ روانی و رسانه‌ای، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی در برابر شایعات و روایت‌های نادرست تأکید کرد. وی با یادآوری تأثیر تبلیغات بر افکار عمومی در مقاطع مختلف تاریخی، خواستار بررسی دقیق اخبار پیش از پذیرش یا بازنشر آنها شد.

وی همچنین بر لزوم برخورد نقادانه و هوشمندانه با محتوای منتشرشده در فضای مجازی تأکید کرد و اظهار داشت: تشخیص صحت اخبار و پرهیز از انتشار مطالب تأییدنشده، از ضرورت‌های مواجهه با جنگ رسانه‌ای است؛ به‌ویژه زمانی که برخی روایت‌ها با هدف تضعیف امید عمومی منتشر می‌شوند.

امام جمعه سنقروکلیایی در ادامه، ملاحظات حقوقی و امنیتی فعالیت نهادهای قانونی در شرایط بحرانی و رعایت حدود شرعی در برنامه‌های عمومی را از دیگر موضوعات مورد توجه در خطبه‌های این هفته برشمرد و بر اهمیت توجه به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی در چارچوب ارزش‌های دینی تأکید کرد.