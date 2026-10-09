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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

امینی: حضور مردم در اجتماعات شبانه دشمن را به هراس انداخته است

امینی: حضور مردم در اجتماعات شبانه دشمن را به هراس انداخته است

بردسکن- امام جمعه بردسکن گفت: حضور به‌موقع مردم در اجتماعات شبانه و پاسخ به مطالبات رهبر معظم انقلاب، دشمن را به استیصال کشانده و نشان‌دهنده بصیرت مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه بردسکن با تقدیر از حضور مردم در بیش از ۲۲۰ شب از اجتماعات شبانه، اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم نقش مهمی در تقویت جبهه مقاومت و مقابله با دشمنان دارد.

امام جمعه بردسکن در ادامه با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب درباره نماز، بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز در جامعه تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها، معلمان، اساتید دانشگاه و حوزه، معتمدان اجتماعی، مساجد و هیئت‌های مذهبی در گسترش فرهنگ نماز و تربیت دینی نسل جوان نقش مؤثری دارند.

وی همچنین با قدردانی از مدیریت آموزش‌وپرورش و تأکید بر نقش خیران و مدیران در ترویج فرهنگ نماز، افزود: توجه به اقامه نماز و ارتقای کیفیت آن، از الزامات تحقق تمدن اسلامی است.

امینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جهانی، از افول قدرت‌های سلطه‌گر سخن گفت و با تمجید از موفقیت‌های انصارالله یمن، بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از جبهه مقاومت و ادامه ایستادگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تأکید کرد.

کد مطلب 6972548

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