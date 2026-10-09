حفظ وحدت ملی از الزامات مقابله با تهدیدات دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌ی نماز جمعه این هفته گلپایگان با اشاره به مواضع مسئولان جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: مواضع مسئولان در سطوح مختلف، پیام روشنی به دنیا، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، مخابره می‌کند و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دفاع از تمامیت ارضی، حقوق قانونی و عزت و شرف ملت ایران یکپارچه است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به الزامات داخلی در برابر تهدیدات دشمنان افزود: یکی از مهم‌ترین این الزامات، حفظ وحدت ملی است؛ چراکه دشمنان بر شکاف‌های داخلی حساب باز کرده‌اند و برای بهره‌برداری از آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه وحدت به معنای تعطیلی نقد نیست، تصریح کرد: نقد باید منصفانه، سازنده و همراه با ارائه راهکار باشد و با هدف تخریب صورت نگیرد.

کرامتی همچنین با اشاره به برداشت‌های نادرست از مفهوم وفاق ملی گفت: وحدت به معنای قرار گرفتن همه افراد زیر پرچم یک جناح یا دولت خاص نیست، بلکه محور وحدت کشور، جمهوری اسلامی و جایگاه رهبری و ولی‌فقیه است.

ضرورت مهار تورم و نظارت بر بازار ارز

وی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور اظهار کرد: دولت در شرایط کنونی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و باید برای بهبود وضعیت اقتصادی تلاش کند. تورم بالای ۷۰ درصد در کنار رشد اقتصادی منفی، شرایط مطلوبی نیست و نمی‌توان این واقعیت‌ها را نادیده گرفت.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به رشد اخیر بازار بورس خاطرنشان کرد: رشد بورس باید بازتاب‌دهنده واقعیت‌های اقتصاد کشور باشد؛ زیرا اگر سرمایه‌ها صرفاً با هدف فرار از تورم و حفظ ارزش دارایی‌ها وارد این بازار شوند، نمی‌توان افزایش شاخص‌ها را به‌تنهایی نشانه رشد واقعی اقتصاد دانست.

کرامتی تأکید کرد: دولت باید تمام توان خود را برای کنترل تورم، نظارت بر بازار ارز و دلار و بهبود ارائه خدمات به مردم به کار گیرد.

حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد ضروری است

وی با تأکید بر لزوم حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه گفت: دولت باید در تأمین و عرضه کالاهای اساسی عملکرد مناسبی داشته باشد و از خانواده‌هایی که زیر فشار تورم سنگین قرار گرفته‌اند، حمایت کند.

امام جمعه گلپایگان افزود: بسته‌های حمایتی باید به‌صورت هدفمند و متناسب با سطح درآمد خانوارها طراحی شوند؛ چراکه قیمت بسیاری از کالاها سه تا چهار برابر و حتی پنج تا شش برابر شده و ثبات قابل قبولی در بازار مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه حمایت‌های دولتی باید با شرایط اقتصادی و رشد تورم تناسب داشته باشد، تصریح کرد: توجه به دهک‌های درآمدی و حمایت مؤثر از اقشار آسیب‌پذیر از مطالبات جدی مردم است.

مبارزه با فساد و رانت‌خواری؛ راهکاری برای بازسازی اعتماد عمومی

کرامتی با تأکید بر اهمیت مبارزه با فساد و رانت‌خواری گفت: مقابله جدی با فساد و ویژه‌خواری حتی از ارائه بسته‌های حمایتی نیز مهم‌تر است؛ زیرا شرایط دشوار اقتصادی می‌تواند زمینه سوءاستفاده و سودجویی فرصت‌طلبان را فراهم کند.

وی افزود: دولت باید مبارزه با فساد، ویژه‌خواری و رانت‌خواری را با جدیت در دستور کار قرار دهد تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به نقش مبارزه با فساد در تقویت اعتماد عمومی اظهار کرد: برخورد جدی با مفاسد اقتصادی می‌تواند زمینه بازسازی اعتماد ازدست‌رفته مردم را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به دولت، خدمات عمومی خطر بزرگی برای جامعه است؛ ازاین‌رو باید برای حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی تلاش کرد.

کرامتی تأکید کرد: تقویت اعتماد عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی از عوامل مهم مقابله با اهداف و مطامع دشمنان است.