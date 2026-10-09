پیروزی یک نیمه ای پرسپولیس مقابل صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان از ساعت ۱۷ امروز جمعه از هفته هشتم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار شد که نیمه اول با پیروزی یک بر صفر میزبان سرخپوشان همراه بود.

تیوی بیفوما(۷) برای پرسپولیس گلزنی کرد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، محمدمهدی زارع، مجید عیدی، مهدی تیکدری، پوریا لطیفی‌فر، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، محمد عمری و ایگور سرگیف.

ترکیب نفت آبادان:

احمد گوهری، میثم تهی‌دست، میثم تیموری، محمد آقاجانپور، میلاد فخرالدینی، محمدحسین فلاح، محمد عباسی، طالب ریکانی، خشایار زبرجد، محسن سیفی و سامان محرابی‌زاده.

شروع با یک گل

پرسپولیس مطابق انتظار نبض بازی را با سوت شروع مسابقه توسط احمد محمدی در اختیار داشت. سرخپوشان با استفاده از مالکیت توپ در میانه میدان عنصرهای تهاجمی خود را صاحب موقعیت می کردند.

نخستین موقعیت جدی پرسپولیس با توپ ربایی محمد خدابنده‌لو همراه بود. هافبک ریزنقش سرخ ها توپ را بدون ایراد در اختیار ایگور سرگیف قرار داد تا او نیز با پاس کوتاه رو به جلو، بیفوما را در موقعیت تک به تک با احمد گوهری قرار دهد تا شوت او دقیق به تور دروازه نفتی ها بچسبد و پرسپولیس خیلی زود از حریف پیش بیفتد.

VAR به داد داور رسید

در دقیقه ۱۲ مسابقه برخورد زارع با محرابی زاده مهاجم صنعت نفت باعث شد محمدی نقطه پنالتی را نشان داد اما بازبینی VAR مشخص کرد روی مهاجم نفتی ها خطایی نشده است تا ضربه پنالتی لغو شده و بازی دوباره به جریان بیفتد.

بیفوما دبل نخواست!

بیفوما در دقیقه ۳۰ روی نفوذ به عمق دفاع صنعت نفت بار دیگر در موقعیت گل قرار گرفت. او حتی گوهری گلر نفتی ها را هم دربیل کرد اما نتوانست ضربه نهایی را بزند تا موقعیت مسلم از کف پرسپولیس برود.