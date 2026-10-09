بازیکن خارجی همچنان دور از مدار تارتار در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، دنیل گرا بازیکن مجارستانی پرسپولیس که از ابتدای فصل جایی در برنامه‌های مهدی تارتار نداشته، همچنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت خود با این باشگاه است و مذاکرات برای پایان همکاری نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.

باشگاه پرسپولیس طی هفته‌های اخیر مذاکراتی را با گرا برای فسخ قرارداد آغاز کرد، اما طرفین بر سر رقم نهایی جدایی به توافق نرسیدند. این بازیکن برای پایان همکاری خواستار دریافت حدود ۶۰ درصد از مبلغ باقی‌مانده قرارداد خود شده بود، در حالی که باشگاه تلاش داشت با پرداخت مبلغی کمتر، پرونده او را مختومه کند.

گرا در فصل جاری حتی یک دقیقه هم برای پرسپولیس به میدان نرفته و با وجود بازگشت به تمرینات گروهی، همچنان مورد استفاده مهدی تارتار قرار نگرفته است. این بازیکن در هفته‌های ابتدایی فصل به دلیل مصدومیت به صورت انفرادی تمرین می‌کرد و پس از پشت سر گذاشتن دوران آسیب‌دیدگی به جمع سایر بازیکنان اضافه شد.

با این حال، بازگشت گرا به تمرینات گروهی تغییری در شرایط او ایجاد نکرده و به نظر می‌رسد کادر فنی همچنان اعتقادی به استفاده از این بازیکن در مسابقات پیش رو ندارد. از سوی دیگر، باشگاه پرسپولیس نیز همچنان به دنبال راهی برای پایان همکاری با هافبک مجارستانی است.

با شرایط فعلی، گرا همچنان در تمرینات پرسپولیس حضور دارد و باید دید باشگاه و این بازیکن در نهایت بر سر شرایط فسخ قرارداد به توافق می‌رسند یا این بازیکن به حضور خود در جمع سرخپوشان ادامه خواهد داد.