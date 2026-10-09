به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوری سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان پس از شکست ۳ بر یک تیمش در بازی امشب مقابل پرسپولیس از هفته هشتم لیگ برتر گفت: ابتدا به تیم بزرگ پرسپولیس و هوادارانش تبریک می‌گویم و از طرفدران تیم خودمان عذرخواهی می‌کنم. کیفیت بازیکنان پرسپولیس از هر لحاظ با ما قابل مقایسه نیست.

سرمربی نفت آبادان افزود: چند بازیکن باتجربه بی دقتی کردند و بچگانه خطا و پنالتی دادند. می توانستیم مساوی کنیم. برخی بازیکنان بی مسئولیت بازی می کنند و این موضوع هم گریبان ما را گرفته است اما به هر حال باید حل شود.

او درباره تعویض‌های نفت آبادان تصریح کرد: تعویضی‌هایی را به زمین آوردیم که برایش بهانه نمی آورم. حساب ویژه ای روی بایناما باز کردیم اما بلیت برگشت نگرفته بودند. از لحاظ بازیکن در مضیقه هستیم. با این حال بهانه نمی آورم و باید بهتر شویم.

سرمربی نفت آبادان درباره شعارهای انتقادی هواداران نفت آبادان تصریح کرد: در این باره بهتر است باشگاه صحبت کند. جلسه با مدیریت خواهم داشت. شرایط خوبی نداریم. شرایط نفت آبادان خوب نیست و جند نفری آماده اند که می‌توانند شرایط را بهتر کنند. امثال محمد نوری مهم نیستند و موفقیت نفت آبادان مهم هستند. هوادار دارد اذیت می شود و اگر بهتر است نوری نباشد به این جمع بندی می‌رسیم. با این‌حال باید توقع، اندازه تیمی که سقف مالی قراردادش اندک است از نفت داشت.

نوری ادامه داد: امروز می خواستم بایناما را بازی دهم ۲۰ ثانیه قبل از دادن اسامی ترکیب اصلی گفتند نمی تواند بازی کند چون کارت بازی نداشت. مشکلات نفت آبادان زیاد است. الان یک مجموعه آمده و می خواهد مشکلات را برطرف کند و امیدوارم این مشکلات حل شود.