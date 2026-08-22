دستگیری عامل تیراندازی و کشف سلاح شکاری غیرمجاز در دیشموک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی حقی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری مسلحانه در یکی از روستاهای بخش دیشموک، مأموران گشت انتظامی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد چهار نفر با یک دستگاه خودروی پژو پارس سفیدرنگ، ضمن سنگ‌پرانی به سمت منزل یکی از شهروندان، اقدام به تیراندازی هوایی کرده و سپس از محل متواری شده‌اند.

جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه ادامه داد: مأموران پلیس اطلاعات شهرستان با همکاری یگان‌های انتظامی و انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده، یکی از افراد مسلح و دارای سوابق متعدد کیفری را شناسایی کردند.

حقی تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی قضایی، مخفیگاه متهم را در یکی از روستاهای شهرستان شناسایی و طی عملیاتی منسجم و ضربتی وی را دستگیر کردند.

وی گفت: در بازرسی از سیاه‌چادر محل اختفای متهم، یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی کهگیلویه با اشاره به اعتراف متهم به استفاده از سلاح مکشوفه در تیراندازی، بیان کرد: متهم انگیزه خود از این اقدام را اختلافات شخصی و قصد ارعاب شاکی عنوان کرد.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.