وقوع تیراندازی مرگبار در یاسوج؛ یک نفر جان باخت و ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سهام صالحی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری مسلحانه در یاسوج، سه فرد ناشناس با استفاده از سلاح کلاشنیکف اقدام به تیراندازی کردند که بر اثر آن یک جوان جان خود را از دست داد و فرد دیگری به‌شدت مجروح شد.

وی افزود: مهاجمان پس از تیراندازی از محل متواری شدند که بلافاصله موضوع به پلیس اطلاع داده شد و مأموران انتظامی با حضور در محل، ضمن تأمین امنیت منطقه، عملیات شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: در جریان اقدامات پلیس، تاکنون دو نفر از متهمان دستگیر و خودروی مورد استفاده در این جنایت نیز شناسایی و توقیف شده است و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با این حادثه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، انگیزه دقیق این تیراندازی هنوز مشخص نشده و تحقیقات برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده ادامه دارد.

سردار صالحی گفت: اختلافات و کینه‌های شخصی و درگیری‌های قبلی از جمله موضوعاتی است که در روند تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: فرد مجروح این حادثه بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شده و بر اساس گزارش‌های اولیه، وضعیت وی وخیم اعلام شده است.

سردار صالحی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی، از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده درباره این حادثه خودداری کنند.

وی افزود: جزئیات تکمیلی پرونده پس از تکمیل تحقیقات و مشخص شدن ابعاد مختلف حادثه، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می شود.