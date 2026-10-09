به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان کرمان جمعه شب اعلام کرد: مراسم تشییع و وداع با پیکر سرهنگ شهید مهدی جمشیدی‌ پور، صبح روز شنبه، ساعت ۷ صبح، در شهرستان فاریاب برگزار و پس از برگزاری آیین تشییع در شهرستان فاریاب، جهت خاکسپاری به زادگاهشان منتقل و در گلزار شهدای شهرستان بافت آرام خواهد گرفت.

بر این اساس از عموم مردم ولایت‌ مدار دعوت می‌شود با حضور باشکوه در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید، پیام اقتدار و ایستادگی بر آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند.

سرهنگ مهدی جمشیدی پور، پنجشنبه شب در حین انجام وظیفه در یکی از خیابان‌های شهرستان فاریاب، مورد تعرضِ مسلحانه عناصر تروریست قرار می گیرد و مهاجمان پس از متوقف‌کردنِ وسیله نقلیه، وی را ناجوانمردانه مورد هدفِ گلوله قرار داده و به شهادت رساندند.