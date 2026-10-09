  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

پیکر سرهنگ شهید «مهدی جمشیدی‌پور» شنبه در بافت تشییع و خاکسپاری می شود

پیکر سرهنگ شهید «مهدی جمشیدی‌پور» شنبه در بافت تشییع و خاکسپاری می شود

کرمان- پیکر مطهر سرهنگ شهید مهدی جمشیدی‌ پور، صبح روز شنبه در گلزار شهدای شهرستان بافت به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان کرمان جمعه شب اعلام کرد: مراسم تشییع و وداع با پیکر سرهنگ شهید مهدی جمشیدی‌ پور، صبح روز شنبه، ساعت ۷ صبح، در شهرستان فاریاب برگزار و پس از برگزاری آیین تشییع در شهرستان فاریاب، جهت خاکسپاری به زادگاهشان منتقل و در گلزار شهدای شهرستان بافت آرام خواهد گرفت.

بر این اساس از عموم مردم ولایت‌ مدار دعوت می‌شود با حضور باشکوه در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید، پیام اقتدار و ایستادگی بر آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند.

سرهنگ مهدی جمشیدی پور، پنجشنبه شب در حین انجام وظیفه در یکی از خیابان‌های شهرستان فاریاب، مورد تعرضِ مسلحانه عناصر تروریست قرار می گیرد و مهاجمان پس از متوقف‌کردنِ وسیله نقلیه، وی را ناجوانمردانه مورد هدفِ گلوله قرار داده و به شهادت رساندند.

کد مطلب 6972738

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • نسیم IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      4 1
      پاسخ
      الهی بمیرم
    • ا IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      9 2
      پاسخ
      نابود باد نسل کثیف دوپا که این جوان‌های با ارزش را به شهادت می رسانند
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      6 1
      پاسخ
      روح همه شهدا شاد
    • علی آراسته US ۲۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      7 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه...واقعا نیروهای مسلح ما مخصوصا نیروی انتظامی محروم و مظلوم هستند..کاش در حقوق و مزایای این عزیزان بازنگری و اضافه شود...درود بر پرسنل نیروی انتطامی قهرمان..
    • هما IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      4 0
      پاسخ
      روحش قرین رحمت الهی 😭
    • وطن IR ۰۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      4 0
      پاسخ
      یاد و خاطرتان تا ابد در قلب و روح این ملت خواهد ماند🖤🌸
    • IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      3 2
      پاسخ
      روحت شاد باشه عزیز،تو دنیایی که همه درگیرزرق وبرق شده ایم توباشهادتت مبارکترین راه رو انتخاب کردی شهادتت مبارک عزیز آسمانی
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد خدا به خانواده ش صبر بده الهی آمین🥺💔🤲
    • ناشناس IR ۰۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      3 0
      پاسخ
      بعد موقع محاکمه ی همین تروریست های قاتل پشتیبانان خارجی و داخلی انان اشک تمساح می ریزند و دادوقال راه می اندازند و اسایش را از مردم می گیرند.
    • محمود احمدی IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      4 2
      پاسخ
      خداوندا! این شهدا ادامه دهنده مکتب عاشورایی امام حسین ع هستند،انان را درعالی ترین مکانهای بهشت قراربده.الهی آمین.
    • IR ۰۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      4 0
      پاسخ
      ما به خانواده ی محترم این شهید عزیز تسلیت می گیم خداوند بهشون صبر بده روحش شاد
    • ایرانی IR ۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      2 1
      پاسخ
      اینجا چه خبره. هر. روز شهادت این عزیزان. واقعا نگران کننده است . نیاز به یک پاکسازی عمیق دارن این خود فروختگان وطن فروش هستن. نیروهای اسراییل هستن.
    • اسیه IR ۰۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      2 1
      پاسخ
      خدا لعنت کند قوم ظالمین را شهید عزيز ما راهت ادامه‌ دارد این قوم به جهنم داخل خواهند شد بزودی انشالله منتطر باشند تسلیت به خانواده شهید عزيز می‌گویم.
    • زهرا IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      2 0
      پاسخ
      روح شهید عزیز شاد 😢😢😢واقعا چه مظلومانه شهید میشن انشاءالله قدر خون این شهيدان رو هم مردم و هم مسئولان بدونند روح والای این شهید عزیز قرین رحمت الهی
    • المیرا IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      2 0
      پاسخ
      درود خدا به روح مطهر شهدا جنت مکان و خلد آشیان باشن درود بر نیروی انتظامی و کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران لعنت خدا و مردم و فرشتگان بر دشمنان این مرز و بوم
    • ندا63 FR ۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      4 0
      پاسخ
      چیزی نمیتونم بگم جز عرض تسلیت... روحشون شاد باشه که دل بازمانده های ایشون کمی تسکین پیدا کنه
    • محمدرضا IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      2 0
      پاسخ
      حیف صد حیف این عزیزان دل که این گونه پرپر میشوند به خاطر آسایش ما مردم هست وگرنه آن هم می توانست این لباس شهادت را به تن نکنه ما مردم ایران مدیون خون پاک وشریف این عزیزان دل هستیم نامشان همیشه جاودان یادشون گرامی راحشون ادامه دار
    • حمید IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد یادش گرامی باد وتسلیت به خانواده ایشان
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      3 0
      پاسخ
      واقعا نیروی انتظامی مظلوم هست خداوند به خانواده‌های شهدا صبری عظیم بده
    • علی IR ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      قاتلان هرچه زودتر اعدام شوند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها